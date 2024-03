Pierwszoligowiec rusza do Ligi Mistrzów! "Nie ma co się zatrzymywać"

Motor Lublin po raz ostatni występował w ekstraklasie w sezonie 1991/1992. Klub z województwa Lubelskiego zakończył wtedy sezon na 15., czyli spadkowym miejscu w tabeli. W 34. meczach zdobył wówczas zaledwie 30 z 102 możliwych punktów. W tym roku mijają 32 lata odkąd Motor opuścił najwyższą klasę rozgrywkową w Polsce.

W tym sezonie podopieczni Goncalo Feio są na dobrej drodze, aby wrócić do ekstraklasy. Po 22. kolejkach w pierwszej lidze zajmują czwarte miejsce z dorobkiem 39 punktów, tracąc cztery "oczka" do liderującej Arki.

Motor Lublin już za kilka lat w Lidze Mistrzów?

W rozmowie z portalem kurierlubelski.pl właściciel Motoru Lublin, Zbigniew Jakubas, nie ukrywa, że celem jest awans do elity. - Za trzy miesiące chciałbym świętować awans do ekstraklasy. A potem pójdziemy dalej. Nie ma co się zatrzymywać. Jest powiedzenie, że jak się zatrzymujesz, to inni cię wyprzedzają. Trzeba więc ciągle uciekać szybciej, niż peleton podążający z tyłu. Jeżeli wejdziemy do ekstraklasy, to pójdziemy od razu dalej ze wzmocnieniami. Żeby się nie zatrzymywać. Mamy zaplecze i mamy trenera, który wie co robi - powiedział.

W dalszej części wypowiedzi Jakubas podzielił się ambitnym planem na przyszłość. - Trener powiedział, że za cztery lata zagramy w Lidze Mistrzów. Ja w to wierzę - wyznał w wywiadzie dla kurierlubelski.pl.

Tyle Zbigniew Jakubas włożył w Motor Lublin

Zdradził też kwotę, jaką zainwestował w Motor. - Ja w Motor i Akademię włożyłem do tej pory 60 milionów złotych. W Polsce nie ma szansy na odzyskanie tych środków. Nie mówmy o biznesie, to jest po prostu tylko i wyłącznie hobby. Ale mogę sobie na to pozwolić, bo mam zaplecze finansowe - powiedział i dodał: - Już teraz jesteśmy zorganizowani na wzór ekstraklasy. W Polsce może pięć klubów ma takie zaplecze i takie warunki stworzone, jak Motor - podsumował Jakubas.

W 2023 roku Zbigniew Jakubas zajął 30. miejsce w zestawieniu najbogatszych Polaków, a jego majątek wyceniany jest na 1,95 mld złotych.

Szansę na zdobycie kolejnych punktów w pierwszej lidze Motor Lublin będzie miał w sobotę 9 marca. Tego dnia zmierzy się z walczącą o przetrwanie - Polonią Warszawa.