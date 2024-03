Polski napastnik zachwyca za granicą. 11. gol! Wyrzut sumienia ekstraklasy [WIDEO]

Kacper Kostorz poprzedniego lata po raz pierwszy w karierze udał się do zagranicznego klubu. 24-latek uchodził w Polsce za wielki talent, ale w ekstraklasie trudno mu się było przebić. Rozegrał w niej raptem 29 meczów i strzelił trzy gole, choć swoich sił próbował w trzech różnych klubach - Legii, Koronie i Pogoni. Niewiele lepiej było na poziomie I ligi. W barwach Podbeskidzia Bielsko-Biała i Miedzi Legnica zanotował co prawda 70 występów, ale zdobył tylko pięć bramek. Wystarczyło wyjechać do Holandii, a forma wręcz wystrzeliła. W poniedziałek Kostorz udowodnił to po raz kolejny.

Kacper Kostorz z kolejnym golem w Holandii. W Polsce było to nie do pomyślenia

Przed sezonem napastnik został wypożyczony na rok z Pogoni Szczecin do holenderskiego FC Den Bosch, które na co dzień rywalizuje w drugiej lidze. Tam szybko wyrobił sobie markę. Już po 10 kolejkach miał na koncie pięć goli. Później nieco spuścił z tonu, ale nadal trafiał do siatki z dużą regularnością. Ostatni raz powiększył swój dorobek w połowie stycznia, gdy ustrzelił dublet w meczu rezerwami PSV Eindhoven.

Tym razem Kostorz rozegrał pełne 90 minut przeciwko Groningen i po sześciu meczach bez gola w końcu się odblokował. W 55. minucie środkiem boiska ruszył Stan Maas, zagrał po ziemi do skrzydła, a tam z pierwszej piłki dośrodkował Nick de Groot. W szesnastce na podanie już czekał znakomicie ustawiony polski napastnik. Huknął bez przyjęcia z woleja, a piłka po koźle wpadła przy bliższym słupku. Bramkarz nie zdążył zareagować.

Była to już 11. bramka Kacpra Kostorza w drugiej lidze holenderskiej. Poza tym na koncie ma cztery asysty. Niestety trafienie nie przyniosło zwycięstwa. Groningen odpowiedziało aż czterema bramkami i ekipa Polaka przegrała 1:4. FC Den Bosch, w którym poza Kostorzem występuje także polski bramkarz Jakub Ojrzyński, a trenerem jest Robert Kaczmarek, zajmuje ostatnie 20. w tabeli. Groningen jest szóste, a prowadzi Willem II.