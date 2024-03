Polak podbija silną ligę! Gol za golem. Niesamowita skuteczność [WIDEO]

Karol Angielski ponownie błysnął w greckiej Super Lidze. W środę napastnik stał się absolutnym bohaterem Atromitosu Ateny. W meczu z zespołem PAS Lamia wszedł na końcówkę spotkania przy stanie 1:1 i dwa razy wpisał się na listę strzelców, dając zwycięstwo 3:1. Polak zasłużył na miejsce w wyjściowym składzie i nie zawiódł pokładanych w nim nadziei.

Genialny kontratak Angielskiego. Polak z kolejnym trafieniem w Grecji

Ósmy w tabeli Atromitos mierzył się na wyjeździe z ostatnim PAS Giannina. Pierwsza połowa należała do gospodarzy, którzy niespodziewanie prowadzili po golu Daana Rienstry. W drugiej dzięki Angielskiemu udało się uniknąć wpadki. W 58. minucie Atromitos wyprowadził zabójczy kontratak. Pierre Kunde posłał długą piłkę do przodu spod własnego pola karnego. Na wysokości połowy boiska podanie głową przedłużył Giorgios Tzovaras i otworzył Polakowi drogę do bramki.

Nasz napastnik wygrał pojedynek biegowy z obrońcami, wpadł w pole karne i jednym ruchem zwiódł daleko wychodzącego bramkarza. Potem wystarczył już tylko pewny, mocny strzał po ziemi i pomimo ambitnej postawy dwóch defensorów, którzy rzucili się wślizgiem, piłka wpadła do siatki.

Kapitalny sezon Karola Angielskiego. Co za liczby! Odrodzenie

Dla Angielskiego był to już ósmy gol w tym sezonie ligi greckiej i dziesiąty dla Atromitosu, doliczając dwa trafienia w Pucharze Grecji. Polak zachwyca skutecznością, choć w większości meczów wchodzi dopiero z ławki rezerwowych. W sumie strzela gola raz na 137 minut. To przepaść w porównaniu z poprzednim sezonem, w którym Angielski nie był w stanie przebić się do składu tureckiego Sivassporu i zdobył zaledwie jedną bramkę w sezonie.

Mecz zakończył się remisem 1:1, a Angielski zszedł z boiska w 80. minucie. W jego miejsce wszedł Nikos Vergos. Po stronie rywala zaprezentował się za to były stoper Charlotte FC Jan Sobociński. Tuż przed przerwą zmienił Epaminondosa Pantelakisa. Był to dla niego dopiero drugi występ w nowym klubie.