Dramat Barcelony. Nie wytrzymał i polały się łzy

Najważniejsza scena z tego meczu nie pochodzi z murawy. Dobiegała końca pierwsza połowa, gdy realizator na dłużej zawiesił oko kamery na płaczącym Pedrim. Siedział załamany na ławce rezerwowych tuż po tym, jak niepewnym krokiem zszedł z boiska z kontuzją uda. Zasłonił twarz dłońmi, po chwili przytulił go Xavi. Realizator odprowadzał go też w stronę szatni, gdy rozpoczęła się przerwa. Kulał i trzymał się tuż nad kolanem, nie pozostawiając złudzeń, że kontuzja może być poważna. Na to wskazują też pierwsze doniesienia z Hiszpanii – na konferencji prasowej Xavi powiedział, że „nie wygląda to dobrze", a dziennikarz „AS-a" Javi Miguel napisał, że to nawrót ostatniej kontuzji. Jego zdaniem, występ Pedriego z Napoli jest wykluczony.

REKLAMA

Zobacz wideo "Gwiazdy tu jeszcze przyjdą i to dobre". Kulisy meczu Wieczystej Kraków

Co gorsza, kilkanaście minut wcześniej boisko na noszach opuścił Frenkie de Jong. U Holendra problemem jest kostka, która nienaturalnie wygięła się, gdy lądował na murawie. Prawdopodobnie doszło do skręcenia, więc środek pola Barcelony będzie w najbliższych tygodniach znacznie osłabiony. Do końca sezonu niedostępny jest Gavi, który zerwał więzadła krzyżowe przednie, Oriol Romeu nieustannie zawodzi, a Sergi Roberto jest piłkarzem nieporównywalnie słabszym od każdego z kontuzjowanych. Słowem: cena za punkt na San Mames jest horrendalnie wysoka.

Oczekiwania były znacznie większe. Real jest bezpieczny

Co za paradoks, że choć obaj trenerzy - Xavi i Ernesto Valverde - na przedmeczowych konferencjach prasowych najwięcej mówili o energii swoich zespołów, to samo spotkanie wydawało się pozbawione jakiejkolwiek energii. Skończyło się bezbramkowym remisem, przyniosło tylko cztery celne strzały, nie dostarczyło wielu emocji i tylko nieznacznie wpłynęło na układ w tabeli. Oczekiwania były znacznie większe - oto Athletic, który kilka dni temu rozszarpał Atletico Madryt 3:0 i awansował do finału Pucharu Króla podejmował w swoim królestwie Barcelonę, mającą tydzień na przygotowanie i sporo powodów do radości po zeszłotygodniowym zwycięstwie 4:0 nad Getafe.

Impuls przyszedł też z zewnątrz - piłkarze Barcelony wiedzieli, jak sędzia w połowie ostatniej akcji Realu Madryt - tyleż bezlitośnie, co bezmyślnie - używa gwizdka. Po chwili Jude Bellingham trafia na 3:2 z Valencią, ale arbiter potwierdza, że gol padł już po zakończeniu meczu. Real stracił punkty, przegrała też Girona, więc Barcelona stawała przed szansą, by wyprzedzić lokalnego rywala i doskoczyć na sześć punktów do lidera. Xavi, znając już wyniki wszystkich meczów rozegranych w tej kolejce, w krótkiej przedmeczowej rozmówce, przypomniał swoje słowa sprzed trzech tygodni, gdy odważnie stwierdził, że nie rzuca ręcznika w walce o mistrzostwo.

Ostatni tydzień, po przekonującym zwycięstwie 4:0 nad Getafe, był w Barcelonie tak radosny, że dziennikarze i eksperci zaczęli zastanawiać się, na ile aktualne są plany Xaviego, by 30 czerwca zrezygnować z prowadzenia Barcelony. Pojawiły się spekulacje, że może się z tej decyzji wycofać. Pod koniec stycznia, gdy zespół był w środku kryzysu – najpierw przegrał 1:4 w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt, później odpadł w ćwierćfinale Pucharu Hiszpanii, w międzyczasie rosła też jego strata w lidze - Xavi tłumaczył, że klub potrzebuje zmiany. – Gramy ze zbyt dużym napięciem. Jestem człowiekiem tego klubu i uważam, że najlepsze dla klubu będzie moje odejście. To powinno złagodzić sytuację. Decyzję podjąłem już kilka dni temu. Nie chcę być wyrzutem sumienia – mówił 27 stycznia, po bolesnej porażce 3:5 z Villarrealem. Ale od tamtej pory jego zespół nie przegrał ani jednego meczu – cztery razy zwyciężał, a dwa razy remisował. W grze też coś drgnęło: odblokował się Lewandowski, udało się też zachować dwa czyste konta.

Robert Lewandowski kompletnie niewidoczny, a Xavi rozczarowany. Barcelona zmarnowała szansę

Poprawa w obronie była też widoczna w spotkaniu z Athleticiem Blibao. Ale to jedyny pozytyw. W ofensywie zobaczyliśmy Barcelonę sprzed kilku tygodni – przewidywalną, nudną i powolną. Zawiodła drużyna, ale też poszczególni piłkarze - Lamine Yamal i Raphinha irytowali niedokładnymi zagraniami, w środku pola sporo było walki, a niewiele ciekawych zagrań, Robert Lewandowski bardzo rzadko był przy piłce i miał tylko jedną okazję do zdobycia bramki, gdy w ostatniej chwili jego strzał zablokował Aitor Paredes. Jego występ celnie podsumował kataloński „Sport": „Prawie nie uczestniczył w grze. Kompletnie nie było go widać, a jego wydajność spadała". Polak miał tylko 27 kontaktów z piłką, oddał dwa strzały – jeden niecelny, a drugi zablokowany. Dziesięć z jego trzynastu podań było celnych, wygrał też połowę z dwunastu pojedynków z obrońcami.

- Powinniśmy zrobić krok do przodu, a przegapiliśmy tę szansę. Pierwszy kwadrans był dobry, graliśmy z odpowiednią wiarą, a później w niezrozumiały sposób zwolniliśmy. Jestem rozczarowany, zawiedziony. Liczyliśmy na więcej – podsumował Xavi. Przewaga Realu Madryt nad Barceloną wciąż wynosi osiem punktów, a wiceliderem niezmiennie pozostaje Girona, która w ostatnich czterech kolejkach poniosła trzy porażki.