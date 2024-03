Polak bohaterem i to po raz kolejny! Lepszy od Piątka i Milika [WIDEO]

Jakub Piotrowski jest jednym z kluczowych zawodników Łudogorca Razgrad. Wystąpił już w 37 meczach, zdobywając aż 13 bramek i trzy asysty. Tak świetna postawa polskiego pomocnika zaowocowała również zainteresowaniem ze strony zagranicznych klubów. Wiele mówi się o potencjalnym powrocie do Niemiec, czy też wyjeździe do Chin lub Japonii. 26-latek pracuje na transfer, a kolejny krok w jego kierunku zrobił w niedzielę.

Jakub Piotrowski znów strzela. Polak skuteczniejszy niż niejeden nasz napastnik

Tego dnia ekipa Polaka podejmowała na własnym stadionie CSKA 1948 Sofia. Już od pierwszych minut na boisku pojawił się Piotrowski. Nie tylko skupiał się na defensywie, ale i włączał się w ataki drużyny.

W 42. minucie piłkarze Łudogorca w końcu dopięli swego i wyszli na prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Aslak Fonn Witry. Tym samym na przerwę drużyna Polaka schodziła z jednobramkowym prowadzeniem. Na kolejnego gola nie trzeba było długo czekać. Tym razem piłkę w siatce umieścił sam Piotrowski.

Pomocnik wykorzystał idealne podanie z rzutu rożnego i główką pokonał golkipera, uderzając precyzyjnie w światło bramki. Był to już 14. gol naszego rodaka w tym sezonie. Jest on drugim najskuteczniejszym Polakiem, biorąc pod uwagę rywalizację ligową i puchary. Więcej trafień na koncie ma jedynie Robert Lewandowski z FC Barcelony - 18. I mimo że Piotrowski jest defensywnym pomocnikiem, to wyprzedza kilku napastników. Mowa m.in. o Krzysztofie Piątku - 13 goli.

Piotrowski z dużymi szansami na powołanie do kadry

Piotrowski mocno pracuje nie tylko na ewentualny transfer, ale i na powołanie do reprezentacji Polski. Już w marcu kadra zagra w barażach o Euro 2024. Najpierw podejmie Estonię, a w przypadku zwycięstwa zagra na wyjeździe z Walią lub Finlandią. Z pewnością forma piłkarza cieszy samego Michała Probierza.

Ostatecznie w meczu nie padło już więcej bramek. Łudogorec triumfował 2:0 i umocnił się na prowadzeniu ligi bułgarskiej. Ma tyle samo punktów, co drugie Czerno More, ale o jeden mecz rozegrany mniej. W kolejnym spotkaniu drużyna Piotrowskiego zmierzy się z Botew Płowdiw. Starcie zaplanowano na niedzielę.