Tomasz Hajto bezwzględny wobec 20-latka z kadry Polski. "On sobie z tym nie poradził"

- Kozłowski nie zrobił i nie zrobi kariery - tymi słowami Tomasz Hajto odniósł się do formy i sytuacji Kacpra Kozłowskiego. Kiedy pomocnik odchodził z Pogoni Szczecin do angielskiego Brighton wiele wskazywało na to, że może on być w przyszłości jednym z czołowych polskich piłkarzy. Zagraniczne boiska zweryfikowały jednak 20-latka.

