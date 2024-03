Zapomniany reprezentant Polski błysnął za granicą! Zrobił to jak profesor [WIDEO]

W ostatnim czasie MLS opuścił Karol Świderski czy Kamil Jóźwiak, jednak na amerykańskiej ziemi pozostał m.in. Mateusz Klich. Od stycznia zeszłego roku Polak występuje w zespole D.C United, do którego trafił z Leeds United na zasadzie wolnego transferu. Niedawno w MLS rozpoczął się nowy sezon, a Klich od początku udowadnia, że jest w świetnej formie.

Klich z golem w MLS. Wykorzystał rzut karny z zimną krwią

W niedzielę 3 marca o godz. 4:30 polskiego czasu D.C. United zmierzyło się na wjeździe z Portland Timbers. Mateusz Klich rozegrał pełne 90 minut oraz znacząco przyczynił się do wywiezienia jednego punktu z trudnego terenu. Pierwsza bramka w meczu padła w 18. minucie, kiedy to kapitalnym przyjęciem piłki popisał się Santiago Moreno. Po przebiegnięciu kilkudziesięciu metrów Kolumbijczyk zagrał do Dairona Asprilla, a ten z pierwszej piłki uderzył z bliska.

Drugiego gola gospodarze zdobyli w 61. minucie. Tym razem na listę strzelców wpisał się wspomniany asystujący - Santiago Moreno. Wówczas wydawało się, że piłkarze D.C. United nie zdołają nawet strzelić bramki kontaktowej, jednak odrabianie strat rozpoczęło się dokładnie dziesięć minut później. W jednej z akcji po dośrodkowaniu zawodnik Portland Timbers dotknął piłkę ręką w polu karnym. Sędzia podyktował rzut karny, a piłkę pod pachę wziął Mateusz Klich.

33-latek ustawił futbolówkę na jedenastym metrze, wziął rozbieg, po czym do momentu oddania strzału patrzył prosto na bramkarza rywali. Klich popisał się lekkim, nieco nonszalanckim strzałem, który finalnie okazał się skuteczny. Do remisu w 82. minucie doprowadził Kristian Fletcher. 18-letni Amerykanin sfinalizował kapitalną akcję kombinacyjną całej drużyny, strzelając do pustej siatki.

Po dwóch rozegranych meczach D.C. United z czterema punktami na koncie jest wiceliderem konferencji Wschodniej MLS. Niedawno w wywiadzie dla kanału Foot Truck Mateusz Klich jasno przyznał, że nie wypisał się z reprezentacji Polski, w której ostatni mecz zagrał we wrześniu 2022 roku przeciwko Holandii (0:2). Niewykluczone, że Michał Probierz zapisał jego nazwisko na szerokiej liście piłkarzy, których powoła na marcowe baraże do mistrzostw Europy.