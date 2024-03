A jednak! Barcelona może pozbyć się Lewandowskiego. Sensacyjne wieści

- Zespół zrobił krok do przodu, podobnie jak Robert. Jest bardziej intensywny. Wprowadził wiele zmian dla zespołu i dlatego przyznano mu tytuł MVP - mówił Xavi o Robercie Lewandowskim, który został zawodnikiem miesiąca La Liga. Polak nareszcie zaczął grać na miarę oczekiwań kibiców. Choć w ostatnim meczu z Getafe nie zdołał wpisać się na listę strzelców, to w pięciu ostatnich spotkaniach dokładnie pięć razy trafiał do siatki. Widać, że 35-latek wrócił do formy pod każdym względem.

Lewandowski odejdzie z Barcelony? Hiszpanie zwracają uwagę na dwa aspekty

Kontrakt Roberta Lewandowskiego obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Odkąd trafił z Bayernu Monachium do Barcelony, jego wynagrodzenie z roku na rok jest coraz większe, a w przyszłym sezonie osiągnie swoje maksimum. Warunkiem powiększenia zarobków i wypełnienia umowy jest jednak uczestnictwo w co najmniej 55. procentach meczów Barcelony w trzecim sezonie. Na to uwagę zwraca hiszpański "AS", który zaznacza, że klub z pewnością zastanawia się nad przyszłością napastnika.

"Pensja Polaka osiągnie swoje maksimum w sezonie 2024/2025, dlatego decyzja o jego pozostaniu ma charakter strategiczny. Jeśli 'Barca' zdecyduje się na sprzedaż Lewandowskiego, zwolni się przestrzeń płacowa, która pozwoli na inną konfigurację składu" - piszą tamtejsi dziennikarze, zwracając uwagę na to, że Lewandowski niebawem będzie najlepiej opłacanym zawodnikiem w zespole. Jeśli 35-latek znów kiepsko będzie prezentował się na murawie, a na jego konto będą spływały dziesiątki milionów euro, głosy o jego sprzedaży powrócą.

Innym aspektem potencjalnego transferu Roberta Lewandowskiego jest przybycie następny Xaviego. Hiszpan zapowiedział, że wraz z końcem sezonu opuści klub, jednak na ten moment nie wiadomo, kto zostanie nowym szkoleniowcem mistrzów Hiszpanii. Mimo to nowy trener będzie miał wpływ na przyszłość Polaka. "Niewykluczone, że przyszły trener Barcelony będzie miał istotny wpływ na decyzję dotyczącą Lewandowskiego. Może wziąć pod uwagę, że w wieku 35 lat nadal może być podstawowym piłkarzem lub wybierze inny układ kadry" - pisze "AS".

Nie należy jednak zapominać, że kapitan reprezentacji Polski jest bardzo ceniony w klubie z Katalonii. "Tym, co najbardziej podoba się klubowi i sztabowi szkoleniowemu, jest jego zaangażowanie. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił po ogłoszeniu odejścia, było zorganizowanie kolacji w swoim domu" - podkreśla hiszpańska gazeta. Po słynnym spotkaniu w domu Lewandowskiego 35-latek strzelił pięć goli w sześciu meczach. "Dobre relacje między przedstawicielem zawodnika Pinim Zahavim i Joanem Laportą mogą ułatwić osiągnięcie porozumienia" - dodają dziennikarze w kontekście przyszłości Polaka.

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w obecnym sezonie Lewandowski rozegrał dla FC Barcelony 35 spotkań, w których strzelił 18 bramek i zanotował pięć asyst. W niedzielę o godz. 21:00 drużyna Xaviego w 27. kolejce zmierzy się z Athletikiem Bilbao.