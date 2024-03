Wow! Przepiękny gol Łukasza Piszczka [WIDEO]

Była 82. minuta sobotniego meczu trzeciej grupy III ligi: LKS Goczałkowice-Zdrój - Warta Gorzów Wielkopolski. Właśnie w tej pierwszej drużynie gra Łukasz Piszczek. Były reprezentant Polski pokazał wtedy, że mimo 38 lat wciąż potrafi zachwycić kibiców swoimi wielkimi umiejętnościami.

Piękny gol Łukasza Piszczka

Sędzia spotkania odgwizdał rzut wolny dla gospodarzy. Łukasz Piszczek zauważył, że bramkarz rywali wyszedł daleko z bramki, na jedenasty metr i natychmiast strzelił. Piszczek skutecznie przelobował bramkarza i zdobył pięknego gola!

Dla byłego reprezentanta Polski to pierwsza bramka w tym sezonie oraz druga dla LKS Goczałkowice-Zdrój po powrocie do tego klubu. Teraz dała ona zwycięstwo 3:2. Szans na awans nie ma, bo do prowadzącego Rekordu Bielsko-Biała traci aż siedemnaście punktów. Awans wywalczy tylko zwycięzca rozgrywek.

LKS Goczałkowice Zdrój po dziewiętnastu kolejkach ma 28 punktów i zajmuje siódme miejsce w tabeli.

Piszczek od 2007 roku grał w zagranicznych klubach. Najbardziej zasłynął za sprawą występów w Borussii Dortmund, gdzie przez jedenaście lat gry zdobył dwa mistrzostwa Niemiec i trzy krajowe puchary, zagrał również w finale Ligi Mistrzów (w 2013 roku - wtedy BVB przegrała z Bayernem Monachium 1:2).

Natomiast dla LKS-u Goczałkowice-Zdrój, którego jest wychowankiem, Piszczek występuje od lipca 2021. Były reprezentant Polski (66 spotkań) po powrocie został grającym trenerem tego zespołu. Od początku sezonu 2021/22 występował w pierwszym składzie, lecz przed rozpoczęciem rundy wiosennej doznał kontuzji, przez którą wypadł na kilkanaście miesięcy. Do gry wrócił dopiero w marcu ubiegłego roku.

W następnej kolejce LKS Goczałkowice Zdrój zagra 10 marca na wyjeździe z rezerwami Górnika Zabrze.