Oto co Bułka powiedział o Majeckim. "Trochę w moim stylu"

Kiedy 9 października 2019 roku Radosław Majecki zmieniał kończącego wówczas karierę Łukasza Fabiańskiego w meczu el. MŚ 2022 z San Marino, wydawało się, że przed nim duża kariera. Niedługo później przechodził przecież z Legii Warszawa do AS Monaco aż za siedem milionów euro. I choć zadebiutował w nowym zespole w rozgrywkach ligowych 13 września 2020 roku, to na kolejną szansę czekał aż... 1260 dni.

Marcin Bułka powiedział wprost, co myśli o Majeckim. "Trochę w moim stylu"

Po fantastycznych występach w Pucharze Francji trener Adi Huetter postanowił zaufać mu w ligowym meczu z Lens (3:2). Polak przyćmił dotychczasowego bramkarza Philippa Kohna i wydaje się, że na stałe wskoczył do podstawowego składu. - Myślę, że zmiana w bramce to definitywny wybór - powiedział szkoleniowiec.

Gdyby tego było mało, to Majecki został również bohaterem piątkowego starcia z PSG (0:0) i wielu kibiców uważa, że uratował remis. "Tacy bramkarze w tych trudnych czasach to skarb" - czytamy na Twitterze. Jakie zdanie o 24-latku ma zatem sensacja obecnego sezonu Ligue 1 Marcin Bułka?

- Według mnie Radek wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie, zasługiwał na nie. Bramkarz Monaco grał trochę gorzej, dlatego dostał swoją szansę. Trochę w moim stylu, wiedział, że musi brać garściami. Teraz zagrał bardzo dobre spotkanie, wcześniej też niezłe, więc nic tylko mu kibicować. (...) Jeżeli wychodzi na mecz i potrafi bronić, to wiadomo, że się zawsze obroni - powiedział bramkarz OGC Nice w programie "Tylko Sport".

Mimo świetnej formy Majeckiego entuzjazm fanów postanowił ostudzić były reprezentant Polski Wojciech Kowalczyk. "Ale my jesteśmy je***ętym narodem piłkarskim. Jaranie się bramkarzem, który jest w kolejce do reprezentacji za jakimiś dziesięcioma kierowcami autobusów, bo nie wspomnę o bramkarzach dyskotekowych" - napisał.

Powrót do gry Majeckiego może być również ciekawą alternatywą dla selekcjonera Michała Probierza. Mimo że ma obecnie niewielkie szanse na powołanie, ponieważ w świetnej formie są zarówno Bułka, jak i Bartłomiej Drągowski, a Wojciech Szczęsny i Łukasz Skorupski mają niepodważalną pozycję w zespole, to niewykluczone, że trener będzie chciał go obserwować.

Po 24 rozegranych meczach AS Monaco zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ligue 1 z dorobkiem 42 pkt. Liderem jest PSG (55 pkt), które wyprzedza Brest (43 pkt). OGC Nice okupuje za to czwartą lokatę (40 pkt).