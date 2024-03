Fantastyczny mecz Polaka we Włoszech. Zdobył dwa gole i został bohaterem meczu

Adrian Benedyczak gra w Parmie od trzech lat. Bardzo szybko zaaklimatyzował się w zespole i regularnie pojawia się na murawie. Co najważniejsze jednak - reguralnie też zdobywa gole. Do sobotniego południa wystąpił w 28 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobył dziewięć bramek i miał trzy asyst.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Dwa kolejne gole Adriana Benedyczaka

W sobotę Adrian Benedyczak w piątym meczu z rzędu wyszedł w pierwszym składzie Parmy. Jego zespół zmierzył się na wyjeździe z 16. drużyną tabeli - Ternaną.

23-letni napastnik w 19. minucie wykorzystał rzut karny i Parma prowadziła 2:0. Wcześniej, już w siódmej minucie trafił 20-letni Francuz Ange-Yoan Bonny. Gospodarze do przerwy mogli zdobyć kontaktowego gola, ale w pierwszej minucie doliczonego czasu gry Antonio Raimondo spudłował z rzutu karnego.

W drugiej połowie Benedyczak znów dał o sobie znać obrońcom gospodarzy. Polak w 60. minucie zdobył drugiego gola i Parma w efekcie wygrała 3:1. Wcześniej dla gospodarzy trafił Gregorio Luperini.

Parma po tym zwycięstwie jest liderem Serie B. W 28 spotkaniach ma 59 punktów. Nad drugą w tabeli Venezią ma osiem punktów przewagi, ale też jeden mecz rozegrany więcej.

Benedyczak dał kolejny sygnał Michałowi Probierzowi, trenerowi reprezentacji Polski, że chciałby zadebiutować w koszulce z orzełkiem na piersi. Dotychczas został powołany do kadry, ale debiutu się nie doczekał. Polak być może po zakończeniu tego sezonu zmieni klub. - Już zimą mówiło się, że zainteresowani nim są m.in. Sassuolo czy Atalanta Bergamo, a więc drużyny z Serie A - pisał Sport.pl.

Benedyczak do Parmy trafił z Pogoni Szczecin. W polskim klubie zagrał 44 razy, zdobył trzy gole i miał trzy asysty.