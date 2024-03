Polak strzela jak na zawołanie. Dał zespołowi prowadzenie [WIDEO]

Michała Helika zabrakło w pięciu ostatnich spotkaniach Huddersfield. Wrócił na mecz z Leeds i z marszu stał się kluczową postacią zespołu.

Helik z golem w Anglii

Trudno wyobrazić sobie obronę Huddersfield w tym sezonie bez Michała Helika. Kilkukrotnie pełnił rolę kapitana zespołu. Jest jednym z liderów zespołu, czego dowodem jest sytuacja bramkowa z meczu z Leeds United.

To był doliczony czas gry pierwszej połowy. Huddersfield miało rzut wolny na lewej stronie boiska. Dośrodkowanie spadło na głowę jednego z piłkarzy gospodarzy, ale strzał obronił Illan Meslier. Nie złapał tej piłki, tylko odbił przed siebie. Instynktownie Helik popędził do niej, nikt nie był w stanie go zatrzymać. Dobitka Polaka znalazła się w siatce, publika w Huddersfield oszalała ze szczęścia.

Helik ma już dziewięć goli na koncie w Championship, występ z Leeds jest jego 30. meczem w tym sezonie ligowym. Odpowiada prawie za 1/4 wszystkich bramek Huddersfield w lidze, jest najskuteczniejszym graczem zespołu.

Biorąc pod uwagę dzisiejszego gola, to tylko w ostatnich dwóch miesiącach Helik strzelił cztery bramki. Imponuje skutecznością i daje w ten sposób o sobie znać Michałowi Probierzowi. Wkrótce poznamy powołania na baraże o Euro 2024 r., celem Helika jest znalezienie się na liście wybranych piłkarzy przez selekcjonera.

Huddersfield i Leeds są na zupełnie różnych biegunach w tym sezonie. Drużyna Helika walczy o utrzymanie, ma skromną przewagę nad strefą spadkową. Z kolei "Pawie" są na dobrej drodze, by po zaledwie roku nieobecności wrócić do Premier League. Dziś są wiceliderami Championship;, a to dałoby im bezpośredni awans.

Michał Helik ma ważny kontrakt z Huddersfield do końca czerwca 2025 r. Transfermarkt wycenia go na trzy miliony euro.