Skauci giganta jadą obejrzeć Szymańskiego! Turcy ogłaszają

To doskonały sezon w wykonaniu Sebastiana Szymańskiego. Reprezentant Polski, który w maju skończy 25 lat, rozegrał 41 meczów w barwach Fenerbahce, w których strzelił 12 goli i miał 14 asyst. Szymański i jego koledzy walczą o mistrzostwo Turcji a w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy zagrają z Royalem Union Saint-Gilloise.

Doskonała forma Szymańskiego sprawiła, że 30-krotnym reprezentantem Polski zainteresowały się większe kluby z silniejszych lig europejskich. Pomocnikiem zainteresowane miały być m.in. Tottenham, Milan czy Napoli.

- Na przełomie lutego i marca dojdzie do rozmów na temat przyszłości Szymańskiego i dopiero wtedy możemy wiedzieć więcej. Może otrzymać szybką podwyżkę i zostać na kolejny sezon, choć oczywiście wszystko zdeterminuje potencjalna oferta - zdradził dziennikarz Tomasz Włodarczyk.

Manchester United obejrzy Szymańskiego

Jak poinformowały tureckie media, Szymańskim zainteresował się kolejny klub. I to prawdziwy gigant, bo mowa o Manchesterze United! Zdaniem tureckiego portalu star.com.tr Anglicy zainteresowali się Polakiem do tego stopnia, że będą oglądali go na żywo.

Wysłannicy Manchesteru United mają pojawić się w Turcji na sobotnim, wyjazdowym meczu Fenerbahce z Hataysporem. Na tym samym spotkaniu boczny obrońca Fenerbahce - Ferdi Kadioglu - ma być obserwowany przez wysłanników Arsenalu.

Szymański trafił do Fenerbahce latem minionego roku za 10 mln euro z Dinama Moskwa. W poprzednim sezonie Polak wypromował się w Feyenoordzie, do którego był wypożyczony z rosyjskiego klubu. Szymański trafił do Dinama w 2019 r.