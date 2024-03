Piotr Zieliński traci na znaczeniu w Napoli. Gra coraz mniej, został wykreślony ze składu w Lidze Mistrzów. Ale nowy trener ma pomysł, jak go zaangażować na ostatnie miesiące jego kariery w Neapolu.

Zieliński rozmawiał z trenerem. Jednoznaczne komentarze.

Napoli w niedzielę zagra w wielkim hicie Serie A. Podejmie na własnym stadionie Juventus, który jest wiceliderem rozgrywek. Zdaniem portalu napolipiu.com Francesco Calzona przewiduje, że będzie mógł skorzystać z Piotra Zielińskiego w większym wymiarze czasowym.

Jednym z planów trenera na resztę sezonu jest większe zaangażowanie Polaka i przywrócenie go do formy. Na razie dał mu zagrać przez 95 minut w dwóch meczach. Według "Corriere dello Sport" Zieliński miał rozmawiać z trenerem nt. swojej sytuacji w klubie. Komunikat Calzony był bardzo jasny. Miał mu powiedzieć: "Piotr, ja ciebie potrzebuję, jesteś fundamentalnym zawodnikiem". Poza tym miał go poprosić o jak największe zaangażowanie na treningach i podczas spotkań.

Według dziennika Zieliński miał zareagować pozytywnie na słowa trenera i bardziej mu zaufać w sprawach prowadzenia drużyny. Miał też zadeklarować, że będzie aktywniejszy w szatni do końca sezonu, co jest chwalone przez włoskie media i oceniane jako profesjonalny gest.

Napolipiu.com podaje, że Calzona potraktuje Zielińskiego "jako wartość dodaną" w meczu z Juventusem. Niewykluczone, że postawi na niego od pierwszej minuty w szlagierze, ale nie ma co do tego żadnej gwarancji.

Piotr Zieliński po sezonie ma przejść do Interu Mediolan. Miał spodziewać się odsunięcia go od składu na wniosek Aurelio de Laurentiisa, dlatego pracuje nad utrzymaniem formy indywidualnie z trenerem od przygotowania fizycznego. Zależy mu, aby być w dobrej dyspozycji na baraże o awans na Euro 2024.

Piotr Zieliński zagrał w tym sezonie w 29 meczach dla Napoli, strzelił trzy gole i zanotował trzy asysty.