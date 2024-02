A jednak to prawda! FC Barcelona wybrała następcę Xaviego. Guardiola doradził

Po kompromitującej porażce z Villarrealem (3:5), która spuentowała fatalny okres w wykonaniu FC Barcelony, Xavi przekazał, że z końcem sezonu opuści zespół. Wiadomość wywołała ogromne poruszenie w szatni, a łzy miały polecieć nawet Robertowi Lewandowskiemu. I choć mistrzowie Hiszpanii wrócili ostatnio do formy, to wszystko wskazuje na to, że wybrano już następcę 44-latka.

FC Barcelona wytypowała następcę Xaviego. Guardiola miał "przeforsować jedno nazwisko"

Wszyscy myśleli, że głównym powodem decyzji Xaviego jest forma sportowa. Hiszpańskie media uważają jednak, że sprawa może być bardziej złożona, a szkoleniowcowi nie podoba się sytuacja wewnętrzna w klubie. "W strukturze sportowej nie ma jedności" - miał rzekomo stwierdzić. Nie pomagają temu również problemy finansowe oraz brak wsparcia ze strony ludzi otaczających prezesa FC Barcelony.

Choć informowaliśmy ostatnio, że Xavi może "oszukać wszystkich" i zostać w klubie, to wydaje się, że decyzja jest już definitywnie podjęta. Władze mistrza Hiszpanii muszą zatem wytypować jego następcę. Mimo że w ostatnim czasie w mediach przewijało się sporo nazwisk, to Esport 3 podał w czwartek, że grono potencjalnych trenerów zostało ograniczone do dwójki: Roberto De Zerbi oraz Hansi Flick.

"De Zerbi to włoski trener, którego Barcelona naprawdę podziwia. Choć nie ma takiego samego doświadczenia w elitarnych klubach jak Flick, to chwalony jest za swoje podejście taktyczne i umiejętność rozwijania młodych talentów, co mogłoby być cenne dla zespołu" - czytamy. Pozytywnie wypowiedziano się również o byłym selekcjonerze reprezentacji Niemiec. "Jego styl gry, skupiający się na ofensywnym i dominującym futbolu, dobrze pasowałby do filozofii Barcelony" - napisano.

Na niespodziewany ruch zdecydował się za to były szkoleniowiec katalońskiego klubu, a obecny trener Manchesteru City Pep Guardiola. Miał rzekomo zadzwonić do Laporty i "przeforsować nazwisko, które najbardziej nadaje się do przejęcia sterów w FC Barcelonie". Jego zdaniem następcą Xaviego powinien zostać "twórca Brighton".

Nie wiadomo, jak na zatrudnienie 44-latka zareagowałby Robert Lewandowski, który najprawdopodobniej faworyzuje Flicka. Mieli przecież okazję pracować wspólnie w Bayernie Monachium i zdobyć z nim w 2020 roku Ligę Mistrzów.