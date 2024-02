Poważne kłopoty byłego reprezentanta Polski i działacza PZPN. Prokuratura prowadzi śledztwo

Ubiegły rok nie był zbyt udany dla PZPN-u. Kryzys rozpoczął się już na MŚ w Katarze, podczas których powstała afera dotycząca premii za awans do 1/8 finału. Nie pomogła również decyzja o zatrudnieniu na stanowisku selekcjonera kadry Fernando Santosa, który wytrzymał na nim niespełna osiem miesięcy. Gdyby tego było mało, to objęciu funkcji selekcjonera przez Michała Probierza, podjął on szokującą decyzję o rozstaniu z dotychczasowym menadżerem kadry Jakubem Kwiatkowskim. Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie skandal goni skandal, a to wcale nie musi być koniec.

Kolejna afera w PZPN. Członek zarządu ma poważne problemy

Jak poinformował w czwartek Onet, były reprezentant Polski, a obecnie członek PZPN Paweł Wojtala został oskarżony przez prokuraturę o pomaganie przy wyprowadzaniu majątku z jednej z poznańskich spółek, a ponadto potajemne działania ws. założenia firmy bukmacherskiej.

Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że 51-latek został ofiarą stalkera, ale okazuje się, że prawda jest nieco inna.

Wszystko zaczęło się w 2017 roku, kiedy rozstało się małżeństwo poznańskich biznesmenów, którzy prowadzili niezwykle dochodową działalność gospodarczą. Mąż Piotr wynajął detektywów, ponieważ zaczął podejrzewać żonę Barbarę o romans.

I jego obawy się potwierdziły. "Okazało się, że jego wybranka jest w intymnej relacji z Pawłem Wojtalą, dawnym kolegą ze szkoły, byłym piłkarzem i znanym działaczem piłkarskim" - czytamy.

Wojtala ofiarą zemsty. Prokuratura przeprowadziła wnikliwe śledztwo

Mężczyzna postanowił zatem zemścić się na działaczu, dlatego w sierpniu 2021 roku wysłał do PZPN-u list, w którym oskarżył Wojtalę o "naganne postępowanie, łamanie prawa i norm moralnych". Stwierdził, że 51-latek rozbił jego małżeństwo i próbuje przejąć majątek jego rodziny.

Dodatkowo zarzucił mu oszustwa finansowe, a ponadto snucie planów o założeniu działalności bukmacherskiej, której surowo zabraniają przepisy wobec piłkarzy oraz działaczy piłkarskich. Rzekomo Wojtala miał wiedzieć o tym, że "jest na świeczniku", dlatego nie chciał figurować w spółce, a stworzyć ją miała właśnie jego nowa partnerka Barbara. Piotr przedstawił za to konkretne dowody, czyli nagrania rozmów pomiędzy partnerami.

PZPN przeprowadził śledztwo w tej sprawie, ale było ono "mało wnikliwie", a związek oparł się jedynie na wyjaśnieniach członka zarządu. Dużo bardziej konkretna w swoich działaniach była prokuratura, która zainteresowała się Wojtalą po doniesieniach złożonych przez bank i syndyka upadłej Office Futura w 2020 roku. Rzekomo doszło do przestępstwa, bo "spółka upadła wskutek niepłacenia kredytu bankowego i wyprowadzenia z niej majątku". Zarządzała nią właśnie Barbara, a w samym 2017 roku jej zyski wyniosły 804 tys. zł.

Pieniędzy jednak do tej pory nie ma. Onet ustalił, że w opinii biegłej pojawiła się analiza, dzięki której ujawniono, że część funduszy była wypłacana na konto Wojtali albo wypłacano ją "z bankomatów kartą przypisaną do prezesa WZPN. Chodziło o łączną kwotę 678 tys. zł". Wojtala najpierw nie chciał wypowiadać się o sprawie, a kiedy już to zrobił, to później odmówił autoryzacji wypowiedzi dla Onetu.

Gdyby tego było mało, to podczas przeszukania siedziby wielkopolskiego związku "na urządzeniu jednego z pracowników znaleziono zapiski, które świadczą o tym, że załatwiał dla siebie narkotyki: mefedron, extasy i "kryształy", a poza tym gromadzi materiały pornograficzne i zdjęcia z libacji".

Takie zdarzenia mogą przeszkodzić planom prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, który chciał startować w kolejnych wyborach PZPN. Jego celem było zastąpienie na stanowisku Cezarego Kuleszy.