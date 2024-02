Upadek słynnego napastnika Brazylii. 9 lat więzienia

Sprawa związana z Robinho miała miejsce w 2013 roku, kiedy Brazylijczyk był piłkarzem Milanu. Wtedy wziął udział w zbiorowym gwałcie na obywatelce Albanii w jednym z nocnych klubów w Mediolanie. W 2017 roku zapadł pierwszy wyrok, gdzie Robinho został skazany na dziewięć lat pozbawienia wolności. Były piłkarz skorzystał z przysługującego odwołania do sądu drugiej instancji, ale tam też przegrał. W styczniu 2022 roku zapadł ostateczny wyrok w tej sprawie, co oznacza, że Robinho ma trafić do więzienia.

Po tym, jak zapadł ostateczny wyrok, mediolańska prokuratura błyskawicznie wydała międzynarodowy nakaz aresztowania Robinho. Brazylijczyk jednak pozostawał cały czas w ojczyźnie, bo tam konstytucja zabrania ekstradycji. - Dla mojej klientki nie ma znaczenia, czy wyrok zostanie wykonany w Brazylii, czy we Włoszech. Ważne jest, aby sprawiedliwości stało się zadość i wyrok został w pełni wykonany - przekazał prawnik kobiety pochodzącej z Albanii.

Jest data rozprawy ws. Robinho. Wkrótce trafi do więzienia

Włoskie media odnotowały ostatnie działania Federalnego Sądu Najwyższego w Brazylii. To właśnie tam zapadła decyzja, że 20 marca br. dojdzie do rozprawy, podczas którego zapadnie decyzja, czy Robinho odbędzie wyrok za gwałt w swojej ojczyźnie. Obrona piłkarza co prawda złożyła kilka odwołań, ale te zostały odrzucone przez sąd. "Postępowanie toczące się od zeszłego roku ma zostać zakończone w celu zatwierdzenia wyroku" - czytamy.

W zeszłym roku brazylijski UOL Esporte ujawnił treść podsłuchów założonych w samochodzie Robinho, w których sam się przyznał do czynu. - Jeśli nie ma dziecka, to jej słowo przeciwko naszemu. Nie ma mowy, żeby nas oskarżyła. Ponieważ nie było kamer, będzie trochę trudno udowodnić, że została zgwałcona. Sama tego chciała. Czy ja ją zmusiłem? Zrobiła mi loda i wyszedłem. A chłopaki tam kontynuowali - miał powiedzieć były reprezentant Brazylii.

Robinho grał zawodowo w piłkę przez blisko 20 lat. W tym czasie reprezentował barwy Santosu, Realu Madryt, Manchesteru City, Milanu, Sivassporu, Basaksehiru czy Guangzhou Evergrande. Zagrał łącznie 100 meczów dla kadry Brazylii, w których strzelił 28 goli. Dodatkowo Robinho wygrał łącznie dziesięć trofeów w klubowej karierze.