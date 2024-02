Zaczęło się. Oto co spotkało pomnik Alvesa w jego mieście

Rok po aresztowaniu Dani Alves usłyszał w końcu wyrok. Za napaść seksualną na kobietę w jednym z klubów w Barcelonie został skazany na cztery lata i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Po odbyciu kary więzienia, przez kolejne pięć lat piłkarz będzie na zwolnieniu warunkowym. Oprócz tego wymiar sprawiedliwości przystał na żądania prokuratora i zasądził odszkodowanie na rzecz ofiary w wysokości 150 tysięcy euro. Alves będzie musiał pokryć też koszty rozprawy. Obu stron przysługuje odwołanie od wyroku.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Do zdarzenia miało dojść 30 grudnia 2022 r. Dani Avles początkowo trafił do katalońskiego aresztu Brians. Przebywał tam od stycznia 2023 r. "Sąd uznał, że oskarżony gwałtownie chwycił ofiarę, rzucił ją na ziemię i uniemożliwiając jej poruszanie się, penetrował ją dopochwowo, mimo że kobieta odmówiła. Oskarżony nie wysłuchał jej próśb. To spełnia znamiona przestępstwa" - przedstawił w orzeczeniu wymiar sprawiedliwości.

Pomnik Daniego Alvesa może zniknąć z jego rodzinnego miasta

Cała sprawa rzuciła się ogromnym cieniem piłkarską spuściznę Alvesa. Mowa w końcu o legendzie Barcelony i jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii futbolu. Pierwsze skutki już widać m.in. w jego rodzinnym mieście Juazeiro w stanie Bahia.

Tam znajduje się pomnik upamiętniający zawodnika, ale niewykluczone, że długo tam już nie postoi. Został oblany białą farbą, a według informacji "Esporte" miał głowę ukrytą pod workiem na śmieci. Nie brakuje też głosów domagających się całkowitego usunięcia pomnika po ostatnim wyroku.

Władze miasta przekazały brazylijskiemu portalowi, że są świadome oburzenia mieszkańców, ale czekają na prawomocny wyrok w sprawie Alvesa. Nie wiadomo, czy piłkarz będzie się od kary odwoływać.