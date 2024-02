Szybko poszło. Muci już podbija serca w Turcji. Co za słowa

Podczas zimowego okienka transferowego Ernest Muci przeniósł się z Legii Warszawa do Besiktasu. Albańczyk świetnie rozpoczął przygodę w nowym klubie i szybko stał się ważnym elementem drużyny. Zawodnikiem zachwycają się również tureckie media, które zwróciły uwagę na jego wysokie umiejętności. "To czyni go bardzo cennym" - czytamy.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl