Mike Tyson z szalikiem słynnego klubu. Nagranie podbija internet [WIDEO]

Mike Tyson jest znany prawdopodobnie każdemu i to niezależnie od tego, czy interesuje boksem, bądź szeroko pojętym sportem. "Bestia", "najgroźniejszy człowiek na świecie" - to wybrane przydomki, które przylgnęły do najmłodszego mistrza świata w historii wagi ciężkiej. Tyson prywatnie jest fanem piłki nożnej i nie raz był fotografowany w różnych trykotach. Tym razem złożył życzenia klubowi, który obchodził 120. rocznicę powstania.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl