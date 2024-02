Kłopoty, kłopoty Barcelony. Ranking jest nieubłagany

Od 2025 roku czeka nas nowa odsłona Klubowych Mistrzostw Świata. Zmiany w tych rozgrywkach zostały zatwierdzone podczas grudniowego posiedzenia Rady FIFA, prowadzonego przez Gianniego Infantino, a więc prezesa całej organizacji. Zgodnie z tą formułą, w KMŚ zagrają 32 zespoły i turniej będzie odbywać się co cztery lata, na boiskach gospodarza najbliższego mundialu. Obecnie znamy już 19 drużyn, które zagrają w kolejnej edycji Klubowych Mistrzostw Świata, z czego aż osiem z Europy spod egidy UEFA. Czy w tym gronie znajduje się FC Barcelona?

FIFA pokazała ranking KMŚ. Tego potrzebuje Barcelona do awansu

Z Europy pewny udział w KMS ma już Manchester City, Real Madryt, Bayern Monachium, Chelsea, Paris Saint-Germain, Inter Mediolan, FC Porto i SL Benfica. Na ten moment kwalifikację do KMŚ ma Borussia Dortmund, Atletico Madryt, Juventus i Red Bull Salzburg. Barcelona znajduje się na dwunastym miejscu z 56 punktami. Punkty są liczone przez ranking UEFA za cztery ostatnie sezony w Lidze Mistrzów. UEFA przyznaje dwa punkty za wygrany mecz, jeden punkt za remis, cztery punkty za awans do fazy grupowej, pięć punktów za awans do 1/8 finału i 1 punkt za awans do każdej kolejnej fazy.

Co więc musi się stać, żeby Barcelona zapewniła sobie udział w Klubowych Mistrzostwach Świata? Kataloński dziennik "Sport" wskazuje realny scenariusz. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza musi awansować przynajmniej do półfinału Ligi Mistrzów, a przy okazji musi liczyć na to, że Atletico Madryt odpadnie z Ligi Mistrzów po dwumeczu z Interem w 1/8 finału. Pierwszy mecz tych drużyn zakończył się wygraną 1:0 Interu po golu Marko Arnautovicia.

Z czego wynika ta różnica w rankingu między Atletico a Barceloną? Choćby z tego, że brak zwycięstw nad Royalem Antwerp i Szachtarem Donieck w fazie grupowej, a także brak wygranej na Stadio Diego Armando Maradona z Napoli pozbawił Barcelonę pięciu punktów. Poza tym dwa ostatnie sezony w Lidze Mistrzów kończyły się odpadnięciem Barcelony już w fazie grupowej. Warto dodać, że jeśli Barcelona i Atletico będą miały tyle samo punktów w rankingu, to miejsce w KMŚ będzie miała Barcelona, bo zdobyła więcej punktów w tej edycji LM.

Kolejna edycja Klubowych Mistrzostw Świata odbędzie się w dniach 15 czerwca - 13 lipca 2025 roku w Stanach Zjednoczonych. Spoza Europy pewny udział w turnieju mają takie drużyny, jak Palmeiras, Flamengo, Al Ahly, Al-Hilal, Wydad Casablanca, Fluminense, Urawa Red Diamonds, Club Leon, CF Monterrey, Seattle Sounders i Auckland City. Cały ranking FIFA można zobaczyć TUTAJ.