Zbigniew Boniek ma dość liczną rodzinę. Do tej pory był dziadkiem sześciorga wnuków. Już kilka dni temu informował publicznie, że wkrótce na świat przyjdzie "numer siedem". Z tej okazji wybrał się nawet do Londynu, by wspierać córkę w ważnym dla niej dniu. I w czwartek 29 lutego przekazał radosną informację. Na świecie pojawił się długo wyczekiwany potomek. Znamy płeć. "Jeszcze czwórka i będzie skład" - żartowali użytkownicy X.

