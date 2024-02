Występ marzeń polskiego napastnika. Wszedł i pozamiatał! Dwa gole w 20 minut

O Karolu Angielskim zrobiło się głośno w sezonie 2021/22, kiedy to strzelił aż 18 goli dla Radomiaka, czym zwrócił uwagę zagranicznych klubów. Ostatecznie trafił do Sivassporu, ale tam nie radził sobie najlepiej. Polak próbował ratować karierę i latem zeszłego roku przeniósł się do greckiego Atromitosu Ateny. Tam bryluje i już kilkukrotnie ratował drużynę z opresji. Nie inaczej było w środowe popołudnie.

Karol Angielski znów trafia. Polak zdobył dublet w starciu z PAS Lamia. Oceny marzeń

Tego dnia Atromitos mierzył się z PAS Lamia. Polak nie znalazł się w pierwszym składzie, ale mimo to jego ekipa zaliczyła kapitalny początek. Już w 2. minucie drogę do siatki znalazł Denzel Jubitana. Tyle tylko, że jeszcze przed końcem pierwszej połowy rywale wyrównali za sprawą Vykintasa Slivki. I mimo że piłkarze Atromitosu atakowali, to byli dość nieskuteczni.

W końcu w 58. minucie trener wpuścił na boisko Angielskiego i był to strzał w "10". Już trzy minuty później Polak wpisał się na listę strzelców. Wtedy to skorzystał z nieudanej interwencji bramkarza i dobił strzał jednego z kolegów. To nie był jednak koniec popisów naszego rodaka. W 69. minucie sytuacja Atromitosu nieco się skomplikowała, ponieważ drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył zdobywca pierwszej bramki, Jubitana.

Mimo gry w osłabieniu ekipa Angielskiego zdobyła jeszcze jednego gola. I to właśnie za sprawą 27-letniego napastnika. W 82. minucie sprytnie minął golkipera i trafił do siatki, choć na potwierdzenie musiał chwilę poczekać. Pierwotnie sędzia odgwizdał spalonego, ale po interwencji VAR bramkę uznano. Finalnie Atromitos triumfował 3:1 i duża w tym zasługa naszego rodaka.

Portal Sofascore wystawił Angielskiemu notę 8,2 w 10-stopniowej skali, co było najwyższą spośród wszystkich piłkarzy. W obecnym sezonie wystąpił już w 25 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając dziewięć bramek. Dzięki jego środowym trafieniom Atromitos awansował na ósme miejsce w tabeli greckiej ligi.

Na kolejne gole Polak będzie miał szansę najprawdopodobniej już w niedzielę 3 marca, kiedy to Atromitos zmierzy się z PAS Janina. Początek o godzinie 18:30.