W tym sezonie Robert Lewandowski nie jest w tak dobrej formie, jak miało to miejsce tuż po przyjściu do FC Barcelony. W ostatnich tygodniach jednak Polak się przełamał i strzela kolejne bramki. Wygląda na to, że 35-latek wraca do formy.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem w Europie! Co za liczby

Kilka dni temu portal Transfermarkt.de opublikował zestawienie dotyczące piłkarzy z największą liczbą zwycięskich spotkań w najlepszych europejskich ligach w ostatniej dekadzie. Jak się okazuje, po tym względem najlepszy jest Robert Lewandowski. Polak rozegrał przez ostatnie dziesięć lat 478 meczów i wygrał 347 z nich.

Pod tym względem kapitan reprezentacji Polski wyprzedza m.in. Leo Messiego. Argentyńczyk spośród 458 rozegranych meczów wygrał 316. Były zawodnik Barcelony w zestawieniu zajmuje dopiero czwarte miejsce. Oprócz Lewandowskiego wyprzedzili go jeszcze Bernardo Silva i Thomas Mueller. W czołowej dziesiątce nie znalazł się z kolei Cristiano Ronaldo.

Piłkarze z największą liczbą zwycięstw w meczach w ostatnich 10 latach:

Robert Lewandowski - 478 meczów (347 zwycięstw) Bernardo Silva - 485 meczów (347 zwycięstw) Thomas Mueller - 461 meczów (339 zwycięstw) Leo Messi - 458 meczów (316 zwycięstw) Ivan Rakitić - 512 meczów (315 zwycięstw) Sergio Busquets - 464 mecze (312 zwycięstw) Toni Kroos - 473 mecze (311 zwycięstw) David Alaba - 412 meczów (308 zwycięstw) Kevin de Bruyne - 440 meczów (305 zwycięstw) Rahem Steerling - 483 mecze (303 zwycięstwa)

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelony rozegrał już łącznie 81 spotkań i zdobył 51 bramek. Okazję do kolejnego występu będzie miał w niedzielę 3 marca przeciwko Athletic Bilbao.