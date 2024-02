Ogromna tragedia. Znaleziono ciało 19-latka

"Z wielkim smutkiem klub Hamarkameratene Football przyjął wiadomość, że Akillas zmarł w wieku 19 lat. Znaleziono go w jego mieszkaniu" - czytamy oficjalnej stronie klubu. To właśnie osoby zarządzające norweskim klubem zgłosiły na policję fakt, że we wtorek 27 lutego nie mogły się z nim skontaktować. Funkcjonariusze odkryli ciało piłkarza w jego mieszkaniu.

Nie było z nim kontaktu. Policja znalazła ciało 19-letniego piłkarza

Kiedy zawodnik nie odbierał telefonów i nie otwierał drzwi do mieszkania, władze klubu zgłosiły sprawę na policję. Służby zdecydowały o wyważeniu drzwi do domu 19-latka i odkryły, że ten nie żyje. Na razie okoliczności śmierci nie są znane i będą sprawdzane przez policję i biegłych.

Prokurator Tom Erik Berntsen w rozmowie z TV2 poinformował, że więcej będzie wiadomo po sekcji zwłok. Być może przyczyną nagłego odejścia 19-latka były problemy z sercem, z którymi zmagał się już w przeszłości. We wrześniu 2023 roku upadł na murawę podczas jednego z treningów. Od tamtej pory nie trenował regularnie, ale był poddawany przez klub szeregowi badań i monitorowano jego zdrowie.

- To bardzo trudny dzień dla nas wszystkich - przekazał dyrektor generalny Hamarkameratene, Bent Svele. Na oficjalnej stronie klubowej pojawiły się także kondolencje po śmierci 19-latka. "Nasze najcieplejsze myśli kierujmy do jego rodziny i bliskich" - czytamy.

W tym sezonie Archange Defrignan Mondouo rozergał trzy mecze na czwartym poziomie rozgrywkowym w Norwegii i zdobył jedną bramkę. Młody napastnik nie zdążył jeszcze zadebiutować w norweskiej elicie i nie występował w młodzieżowych reprezentacjach Wybrzeża Kości Słoniowej.