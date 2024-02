Bezrobotna gwiazda kolegą Lewandowskiego? Hiszpanie donoszą

W tym roku minie 10 lat od kiedy Marc-Andre ter Stegen został bramkarzem Barcelony. Niemiec przeniósł się do stolicy Katalonii z Borussii Moenchengladbach za 12 milionów euro i po czasie okazał się być strzałem w dziesiątkę. W rozgrywkach 14/15 wygrał z "Blaugraną" Ligę Mistrzów występując w każdym z trzynastu spotkań tamtych rozgrywek.

David De Gea w FC Barcelonie? Hiszpańskie media donoszą

Część tego sezonu ter Stegen stracił ze względu na kontuzję. Wówczas między słupkami Barcelony stanął Inaki Pena. Spisywał się ze zmiennym szczęściem. Według informacji hiszpańskich mediów wkrótce może im przybyć konkurent.

"Mundo Deportivo" donosi, że kontrakt z Barceloną może podpisać bezrobotny od lipca David de Gea. Doświadczony golkiper po 12 latach spędzonych z Manchesterem United opuścił Old Trafford. W poprzednim sezonie popełniał coraz więcej błędów i pomimo wygrania Złotej Rękawicy - nagrody dla bramkarza z największą liczbą czystych kont - nie przedłużono z nim umowy. Zdecydowano się pożegnać go i zastąpić Andre Onaną.

"Mundo Deportivo" uważa, że wkrótce może dojść do rozmów na temat indywidualnego kontraktu z de Geą. Wszystko przez to, że niepewna jest przyszłość wspomnianego Penii. Były bramkarz Manchesteru United będzie musiał zgodzić się na znaczną redukcję warunków, niż te które miał w Manchesterze. David de Gea w listopadzie skończy 34 lata. Jest wychowankiem Atletico Madryt i to właśnie z tego klubu wypłynął na szerokie wody. W Anglii wygrał każdy możliwy tytuł, zaś na arenie międzynarodowej wygrał - choć głównie jako rezerwowy - Ligę Europy. Czas pokaże, czy stanie się klubowym kolegą Roberta Lewandowskiego.