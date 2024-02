Media: Bayern wybrał następcę Tuchela. Trenerski geniusz. Absolutny hit!

Bayern Monachium jest w tym sezonie w słabej formie. Niedawno przegrał 0:3 z Bayerem Leverkusen. Następnie lepsze okazało się również Lazio w Lidze Mistrzów (0:1). W związku z tym działacze podjęli decyzję o zakończeniu współpracy z trenerem Thomasem Tuchelem. Na razie zostanie on na stanowisku, ale odejdzie wraz z końcem sezonu. - Nie jestem jedynym problemem w Bayernie, ale biorę na siebie odpowiedzialność - stwierdził Tuchel po ogłoszeniu decyzji klubu.

Bayern Monachium znalazł następcę Thomasa Tuchela

Ostatnio w mediach pojawiają się nazwiska wielu trenerów, których łączy się z objęciem Bayernu. Teraz Florian Plettenberg przekazał, że priorytetem działaczy jest zatrudnienie Xabiego Alonso, który aktualnie pracuje w Bayerze Leverkusen. To obecnie zdecydowanie najgorętsze nazwisko na rynku i chcą go mieć u siebie Liverpool czy Barcelona. Dziennikarz dodał, że jeśli nie uda im się przekonać Hiszpana, to ruszą po Roberto De Zerbiego. Wielkim fanem włoskiego szkoleniowca ma być dyrektor sportowy Max Eberl.

De Zerbi jest bardzo utalentowanym trenerem. W przeszłości prowadził między innymi Sassuolo i Szachtar Donieck. Od 2022 roku pracuje w Brighton, z którym osiąga świetne wyniki, mimo że w Premier League nie brakuje gigantów ze znacznie większym budżetem. W bieżącym sezonie Brighton z powodzeniem gra w Lidze Europy. Plettenberg dodaje, że Włoch może opuścić latem Anglię, ponieważ w umowie ma zawartą klauzulę pozwalającą na rozwiązanie kontraktu po wpłaceniu odpowiedniej kwoty. Mowa o 10-15 mln euro. Łączy się go również z pracą w FC Barcelonie.

De Zerbi nie jest jedynym trenerem, który może objąć Bayern. Ostatnio pojawiły się również informacje, że miejsce Tuchela możę zająć Zinedine Zidane. - Zizou pracuje jak Niemiec. Gdyby Juventus się po niego zgłosił, poszedłby tam. Jednak projekt Bayernu będzie dla niego najważniejszy - powiedziała osoba z otoczenia Zidane'a w rozmowie ze Sport1.

Bayern Monachium po 23. kolejkach Bundesligi zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 53 punktów. Do liderującego Bayeru Leverkusen traci osiem punktów. Kolejny mecz rozegra w najbliższy piątek. Tego dnia o godzinie 20:30 zmierzy się na wyjeździe z SC Freiburg.