Internet zapłonął po słowach Hazarda. Kłócą się wszyscy [WIDEO]

Eden Hazard po zakończeniu kariery w październiku 2023 roku skupia się głównie na grze w turniejach charytatywnych i często pojawia się w mediach. Niedawno udzielił wywiadu francuskiemu "L'Equipe", gdzie został poproszony o wybranie lepszego piłkarz pomiędzy Cristiano Ronaldo a Leo Messim. Postawił wówczas na Argentyńczyka. - Cristiano był większym piłkarzem niż ja, ale czysto piłkarsko to ja byłem lepszy - powiedział Belg. Gdy przyszło jednak do wyboru najlepszego piłkarza wszech czasów, nie postawił jednak ani na Messiego, ani na Ronaldo.

Eden Hazard wybrał najlepszego w historii. To nie Messi ani Ronaldo

Kilka dni temu odbyło się wydarzenie Match For Hope, czyli charytatywne starcie największych gwiazd piłki nożnej z popularnymi twórcami internetowymi. W meczu wzięli udział m.in. influencerzy Danny Aarons i iShowSpeed, a wśród piłkarzy nie zabrakło takich postaci jak David Villa, Kaka, czy Eden Hazard.

Belg w trakcie spotkania kilkukrotnie pokazywał, że nadal potrafi grać świetnie i nie zatracił magii. Dryblował, zagrywał zewnętrzną częścią stopy, zaliczył asystę i zdobył gola, a jego drużyna wygrała 7:5. Po spotkaniu rozmawiał z nim reporter portalu goal.com i postanowił zaangażować go w pewną zabawę. Reporter zaczął wymieniać zawodników, a Hazard miał spośród nich wskazać "GOAT-a", czyli najlepszego w historii.

Najpierw Belg musiał wybrać między sobą a Neymarem i wskazał Brazylijczyka. Zawodnik Al-Hilal u Hazarda wygrał także z Franckiem Riberym, ale chwilę później przegrał z Ronaldinho. Następnie z Brazylijczykiem został zestawiony Zinedine Zidane.

33-latek bez zastanowienia wskazał na Francuza, którego później wybierał ponad Andresa Iniestę, Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. To właśnie były zawodnik Realu Madryt, Juventusu i reprezentacji Francji jest najlepszym piłkarzem w historii według Hazarda.

Odpowiedź Edena Hazarda nie może dziwić, ponieważ już w przeszłości przekonywał on o wielkości Zidane'a. - Dla mnie jest najlepszy. Później są John Obi Mikel i Leo Messi - żartował Belg w podcaście "The Obi One Podcast", prowadzonym przez byłego kolegę Hazarda z Chelsea.