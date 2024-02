Aż się wierzyć nie chce. Kilka lat temu tu była I liga. Teraz to straszydło

Ostatnie lata były fatalne dla Rozwoju Katowice. Nie dość, że klub spadł z I ligi, to jeszcze musiał wynieść się ze stadionu przy ul. Zgody. Wszystko przez zbyt wysokie koszty. W 2021 roku teren rzekomo wykupiła spółka, w której udziałowcem jest wychowanek katowickiej drużyny, Arkadiusz Milik. Tyle tylko, że nie rozpoczęto żadnych prac, by zmodernizować obiekt. A ten popadł w ruinę, co widać na zdjęciach, które pojawiły się w sieci.

4 Screen z Agencja Wyborcza.pl i https://twitter.com/aw_karpisz/status/1638551440586158082 Otwórz galerię Na Gazeta.pl