Piłkarka wpadła w szał podczas transmisji na żywo. "Jak śmiecie?"

Chinka Zhao Lina przyszła na świat 18 września 1991 roku i dorastała w małym miasteczku w Szanghaju. Rodzice oraz dziadkowie opiekowali się kobietą w dzieciństwie. Cała rodzina żyła w bardzo skromnych warunkach, a Zhao musiała spać na sofie w sypialni rodziców. Jednak była zdeterminowana, żeby zmienić swoje życie na lepsze, a pomóc w tym miała gra w zawodową piłkę nożną. I tak też się stało. W 2005 roku dołączyła do Shanghai RCB, w którym grała do końca swojej piłkarskiej kariery. Dzięki występom w tym klubie jej potencjał został dostrzeżony i doceniony przez chińską federację piłkarską.

W barwach reprezentacji Chin debiutowała w 2015 roku. Siedem lat później jej drużyna wygrała Puchar Azji w piłce nożnej kobiet. Duży udział w triumfie miała Zhao Lina, która broniła jak natchniona! W sumie rozegrała 38 meczów dla kadry narodowej. Karierę zakończyła w kwietniu 2023 za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Dziękuję reprezentacji Chin i drużynie z Szanghaju za wyszkolenie. Dziękuję za okazane wsparcie" - pisała na swoim profilu na Weibo.

Po zakończeniu kariery szybko znalazła nowe zajęcie. Jak podaje portal fifa.com, 32-latka postawiła na muzykę i została perkusistą, a do gry na perkusji zainspirował ją japoński anime "Nana". W wolnym czasie prowadzi także internetowe transmisje. Ostatnio podczas jednej z nich spotkała ją bardzo przykra sytuacja. Kobieta postanowiła nagrać stream z własnego pokoju, co nie przypadło do gustu internautom. Na byłą bramkarkę spadła fala krytyki.

Lina nie wytrzymała, puściły jej nerwy i błyskawicznie odpowiedziała internautom. "Grałam w piłkę nożną przez 24 lata. Brałam udział w mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich. Wygrałam p*****ony Puchar Azji. Jak śmiecie publikować p*****one bzdury!" - krzyczała na filmie.

Internetowe streamy to coraz bardziej popularna forma komunikacji z fanami lub po prostu rozrywka - Luis Enrique w czasach prowadzenia reprezentacji Hiszpanii rozmawiał tak z kibicami, a Sergio Aguero regularnie komentuje w ten sposób spotkania, które ogląda.