To jest kosmos! Tyle Wieczysta Kraków płaci piłkarzom w III lidze

Wieczysta Kraków to aktualny lider III ligi grupy czwartej. Nad drugą Avią Świdnik ma trzy punkty przewagi, a w klubie chcą uniknąć powtórki z poprzedniego sezonu, kiedy nie udało się awansować do II ligi. W tym celu zimą sięgnięto po doświadczonego występami w Ekstraklasie pomocnika Stali Mielec Michała Trąbkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Wychodzili z filmu "Kuba" i płakali. Prawdziwe życie. "Na tym nam zależało"

Trąbka trafił do Wieczystej. Prezes odniósł się do transferu

Oficjalne komunikaty obu klubów potwierdzały, że trzecioligowiec skorzystał z klauzuli wykupu zawartej w kontrakcie zawodnika. Choć jej wysokość nie została ujawniona, to informowaliśmy, że chodzi o kwotą około 1,5 miliona złotych.

Trąbka, który jesienią był podstawowym piłkarzem Stali i rozegrał w jej barwach 18 meczów, to doświadczony ekstraklasowiec - w najwyższej klasie rozgrywkowej wystąpił w 48 spotkaniach. Weszło informowało, że w Wieczystej zarobi 2,5 raza więcej niż w Ekstraklasie. Dziennikarz Canal+ Adam Zakrzewski w programie Meczyków przyznawał zaś, że pomocnik będzie mógł liczyć na około 130 tysięcy złotych miesięcznie.

Choć od tego transferu minęło już kilka tygodni, to jego kwestię poruszono w niedzielnym magazynie Liga+Extra na antenie Canal+Sport. Gościem stacji był prezes Stali Mielec Jacek Klimek. Zapytany o transfer Trąbki podzielił się swoimi refleksjami.

Transfer Michała Trąbki do Wieczystej Kraków był sporą niespodzianką. Prezes Stali Mielec Jacek Klimek na antenie Canal+ przyznał, że piłkarz otrzymał lukratywną ofertę od trzecioligowca. Przestrzegał go jednak przed jej przyjęciem.

- Bardzo blisko żyję z piłkarzami i powiedziałem Michałowi: Jeśli chcesz usłyszeć moją opinię jako prezesa to zastanów się, bo to jest twój koniec kariery, a są media, telewizja, jesteś dzisiaj celebrytą, gwiazdą i kończysz tą karierę, ale jak mnie pytasz jako kolegi - Jacka Klimka, to absolutnie nie zastanawiaj się ani minuty, tylko uciekaj do Wieczystej, bo to jest twoja życiowa szansa finansowa. Masz 27 lat i ofertę, którą on otrzymał i którą klub otrzymał, to myślę z zagranicy byśmy takiej nie dostali - powiedział. Prowadzący Krzysztof Marciniak dopytał się, czy jest to kwota rzędu 25 tys. euro. Prezes Klimek uśmiechnął się i powiedział wymownie, że blisko.

Stal Mielec już bez Trąbki w składzie, udanie rozpoczęła wiosnę w Ekstraklasie. Pokonała Puszczę Niepołomice, Śląska Wrocław i zremisowała z Rakowem Częstochowa. Podopieczni Kamila Kieresia zajmują wysokie 8. miejsce w tabeli. Zgromadzili 29 punktów. W kolejnym meczu, który zostanie rozegrany w najbliższą środę 28 lutego, zmierzą się z ŁKS-em. Będzie to zaległe spotkanie.