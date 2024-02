Dramat we Francji. Piłkarz słynnego klubu jest w śpiączce. Kylian Mbappe reaguje

Do dramatycznych scen doszło podczas sobotniego meczu Ligue 2, w którym Girondins Bordeaux mierzyło się Guingamp. Gospodarze wygrali to spotkanie 1:0 po golu Zana Vipotnika, ale więcej niż o samej grze mówi się o wydarzeniu z 1. minuty. Alberth Elis doznał poważnego urazu głowy, w wyniku którego trafił do szpitala. Jest w śpiączce farmakologicznej.

