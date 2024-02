Wystarczył jeden ruch Mbappe i się zaczęło. Lawina ruszyła

Kylian Mbappe w grudniu skończył 25 lat, ale mimo młodego wieku może pochwalić się wieloma sukcesami. Mowa przede wszystkim o mistrzostwie świata zdobytym w Rosji w 2018 roku oraz wicemistrzostwie z 2022 roku z Kataru. Do tego należy też doliczyć liczne trofea ligowe, a także wyróżnienia indywidualne. Nic dziwnego, że Real Madryt od kilku lat starał się ściągnąć francuskiego napastnika.

Saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappe wydaje się dobiegać końca. Wszystko wskazuje na to, że napastnik Paris Saint-Germain od nowego sezonu będzie grać w Realu Madryt. Jego transakcja najprawdopodobniej niebawem zostanie sfinalizowany. Mbappe ma zarabiać w Madrycie 25 milionów euro za sezon. Do wspomnianych 25 milionów mają dojść jeszcze różne bonusy. Co więcej, ma otrzymać aż 125 milionów euro za złożenie podpisu na umowie.

Media bacznie śledzą każdy krok Mbappe

W związku z tym hiszpańskie media bacznie śledzą każdy ruch Mbappe. Nie inaczej podchodzą do jego aktywności w sieci. 25-latek cieszy się ogromną popularnością na Instagramie. Aktualnie jego profil śledzi ponad 112 milionów obserwujących. Wydaje się, że ta liczba może jeszcze wzrosnąć po tym, jak zostanie oficjalnie przedstawiony nowym nabytkiem drużyny prowadzonej przez Carlo Ancelottiego. "Marca" donosi, że w ostatnim czasie sześciokrotny mistrz Francji zaobserwował na Instagramie hiszpańską piosenkarkę - Lolę Indigo, czym jeszcze bardziej podsycił plotki o jego przenosinach na słoneczny Półwysep Iberyjski.

Co, ciekawe wokalista również zaobserwowała piłkarza. "Dla wielu fanów ten ruch nabiera szczególnego znaczenia, gdyż może oznaczać, że Francuz w przyszłym sezonie zostanie graczem "Królewskich" - czytamy w artykule. "Marca" zwróciła uwagę również na to, że 31-latka w przyszłym roku wystąpi na stadionie Realu Madryt, Santiago Bernabeu.

W tym sezonie Mbappe łącznie rozegrał 32 mecze, w których strzelił 32 gole i zanotował siedem asyst.