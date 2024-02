Kibice Korony mają dość. Wyzwiska w stronę Wenty. "Kielce przepraszają"

Ten mecz to był prawdziwy rollercoaster. Legia Warszawa prowadziła już w niedzielę z Koroną Kielce 2:0 po dublecie Blaza Kramera, ale nie udało jej się utrzymać wyniku. Najpierw gola kontraktowego po fatalnych błędach Jędrzejczyka i Hładuna strzelił Remacle i choć w 60. minucie prowadzenie podwyższył Marc Gual, to za kilka minut po trafieniu Szykawki znów była tylko jedna bramka różnicy. Radość gospodarzy nie trwała długo, ponieważ chwilę później do siatki trafił Kapustka. Po interwencji sędziów VAR gol nie został jednak uznany.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia kontra ochrona! Kuriozalne obrazki sprzed Stadionu Śląskiego

Piłkarze Kamila Kuzery nie zamierzali odpuścić i do końca walczyli o choćby punkt. I udało się. W doliczonym czasie gry po świetnej akcji Danny'ego Trejo z najbliższej odległości futbolówkę do siatki wbił Adrian Dalmau i ustalił rezultat na 3:3. Gorąco było nie tylko na boisku, ale również na trybunach, a to wszystko za sprawą jednego człowieka.

"Piękna katastrofa". Wymowny atak kibiców Korony w kierunku Bogdana Wenty

Ostatnie dni wokół Korony Kielce są wyjątkowo burzliwe. Pod koniec ubiegłego tygodnia kielecki Urząd Miasta podczas nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy podjął decyzję o odwołaniu prezesa rady nadzorczej (RN) Korony - Piotra Dulnika - i Jakuba Kilarskiego - członka RN. Nie ma co ukrywać, że za decyzją stoi legenda piłki ręcznej, a obecnie Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta.

"W tym momencie targają mną zbyt duże emocje, dlatego nic więcej nie napiszę" - komentował prezes klubu Łukasz Jabłoński. Kielecki dziennikarz Mateusz Żelazny jest pewny, że "to prywatna zemsta na Jabłońskim". "Prezes Korony nie bił pokłonów przed prezydenckim majestatem, a co ważniejsze potrafił się skutecznie postawić i bić o swoje, co naruszało poobijane już mocno ego Wenty" - napisał. Działania w tej sprawie podjęli również oponenci, którzy chcą zaprzestać kolejnych ruchów 62-latka.

Nie tylko politycy żądają zaprzestania dyktatorskich rządów Wenty. Podczas niedzielnego meczu na Suzuki Arenie niezadowolenie głośno wyrazili również kibice Korony. "Wenta! Co? Ty ku**o" - wybrzmiewało co jakiś czas na trybunach. To jednak nie wszystko, ponieważ na tzw. trybunie telewizyjnej został wywieszony wymowny transparent. "Prezesie Dulnik, dziękujemy! Kielce przepraszają za Wentę" - napisano. Dodano też dwa komunikaty. "Murem za prezesem Jabłońskim" oraz "Wenta won".

"Kibice bardzo chcą, żeby ich przekaz zobaczyła cała Polska. Transparent przeniesiono na tzw. trybunę telewizyjną. Będzie często widoczny podczas transmisji. Gwoli przypomnienia ten mecz pokazuje nie tylko Canal+. Można go zobaczyć też w TVP. Piękna katastrofa, którą ratusz sam na siebie sprowadził" - podsumował Żelazny.

Co dalej z Koroną Kielce? "Strasznie dziwne sytuacje"

Niewiele mówi się za to o konferencji prasowej w UM, do której doszło kilka godzin przed meczem z Legią. Przed dziennikarzami stanął nowy przewodniczący Rady Nadzorczej Korony Kielce Wojciech Chłopek, natomiast dziwi fakt, że o całym wydarzeniu nie wiedział... klub. "Nowy przewodniczący Rady Nadzorczej nie rozwiał żadnej z wątpliwości, dołożył kolejne. Cyrk, ale nie Korony. Miasta. To była 'mózgów masturbacja" - napisał dziennikarz Damian Wysocki.

Rzekomo powstał nawet pomysł, aby odwołać prezydenta Wentę ze stanowiska, ale przeciw byli radni PiS, KO, Lewicy oraz Projektu Wspólne Kielce (dziś kandydują z Trzeciej Drogi). "Pan Wenta protokół niszczenia Kielc będzie realizował do końca swojej kadencji" - przekazał Paweł Więcek. Prezydent zapowiedział już wcześniej, że nie będzie ubiegał się o reelekcję, w związku z czym 30 kwietnia zakończy kadencję.

Wszyscy w Kielcach zadają sobie zatem pytanie: co dalej z Koroną Kielce? - Na dzisiaj nie wiem. Powiem szczerze, że jest za dużo emocji i niewiadomych. Te dwa dni przyniosły strasznie dziwne sytuacje. Będziemy rozmawiać o tym w firmie - podsumował były prezes RN Piotr Dulnik.

Po 21 meczach ekstraklasy Korona zajmuje 15. miejsce w tabeli z dorobkiem 22 punktów.