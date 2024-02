W sierpniu zeszłego roku Błażej Augustyn z dnia na dzień wszedł w miejsce Pawła Bomby i wystąpił na inauguracyjnej gali Clout MMA. Były piłkarz Legii Warszawa czy Jagiellonii Białystok po jednogłośnej decyzji sędziów pokonał na punkty Dominika Pudzianowskiego po bardzo solidnym występie. - Śmieję się, bo wielu ludzi mnie lekceważy, a nie jednego koksa pod dyskoteką usadziłem, więc nie obawiałem się w ogóle dzisiejszej walki - mówił tuż po walce Augustyn w rozmowie ze Sport.pl.

Gwiazda Clout MMA ma nowy klub. "Zapraszam was na najbliższe spotkania"

Na drugiej gali Clout MMA Błażej Augustyn również wszedł do oktagonu. Tym razem przegrał jednak ze Zbigniewem Bartmanem, ponieważ w pierwszej rundzie doznał kontuzji ręki. - Przykro mi, że Błażej doznał urazu - mówił po walce jego rywal.

Występy we freak-fightach nie przeszkodziły Augustynowi w kontynuowaniu piłkarskiej kariery. Do tej pory 36-latek występował w zespole WKS Wierzbice, jednak w sobotę znalazł nowy klub. - Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Błażej Augustyn. Dziś oficjalnie zostałem zawodnikiem Zenitu Międzybórz. Zapraszam was na najbliższe spotkania - mówił na łamach klubowych mediów.

Zenit Międzybórz to drużyna, która obecnie gra w IV lidze dolnośląskiej. Na tym etapie sezonu nowy zespół Błażeja Augustyna 21. punktami plasuje się na 13. pozycji w tabeli. W drużynie z Międzyborza występuje także inny piłkarz znany z boisk ekstraklasy - Grzegorz Kuświk. Jeszcze kilka lat temu występował on w Lechii Gdańsk czy Wiśle Płock.

W latach świetności Błażej Augustyn reprezentował barwy m.in. Śląska Wrocław, Boltonu Wanderers, Legii Warszawa, Górnika Zabrze, Lechii Gdańsk, Jagiellonii Białystok czy włoskiej Katanii. W ekstraklasie uzbierał 120 występów, a w Serie A i B zagrał łącznie w 77 spotkaniach. Augustyn zaliczył także występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski do 19 i 21.

Dwa lata temu nowy nabytek Zenita Międzybórz przyznał, że pewnego czasu chciałby zawalczyć z Kamilem Glikiem. - Gadałem z Kamilem (Glikiem). Wymieniliśmy kilka spostrzeżeń na temat ludzi, którym można by było dokuczyć. Ja nie mam problemu z tym (aby zawalczyć z Glikiem). Nie jesteśmy ziomkami, że się uwielbiamy, kochamy. Wszedłbym do klatki. Lubię Kamila (Glika), jest fajnym gościem i wiem, że też podoba mu się to - przyznał.