Fantastyczny gol Polaka! Co za uderzenie! Sygnał do Probierza [WIDEO]

W Stanach Zjednoczonych piłka nożna nie należy do najpopularniejszych sportów, jednak po transferze Lionela Messiego do Interu Miami Amerykanie coraz bardziej przekonują się do ukochanej przez Europejczyków dyscypliny sportu. Na tamtejszych stadionach zawsze pojawiało się mnóstwo kibiców, a MLS z roku na rok coraz szybciej rozwija się pod czysto piłkarskim kątem. Na amerykańskich boiskach biegło wielu Polaków: Przemysław Frankowski, Adam Buksa czy Karol Świderski. Teraz obok Mateusza Klicha z D.C. United jednym z przedstawicieli naszego kraju jest Mateusz Bogusz, który ostatnio zaliczył kapitalne trafienie.

Cudowny gol Mateusza Bogusza. Strzelił wprost w okienko bramki

Pod koniec marca zeszłego roku wychowanek Ruchu Chorzów przeniósł się z Leeds United do Los Angeles FC za milion euro. Polak stał się jednym z najważniejszych piłkarzy amerykańskiej drużyny, w której najczęściej występuje na pozycji klasycznego lub ofensywnego pomocnika. W sobotę o godz. 22:45 polskiego czasu zespół z Los Angeles zagrał u siebie przeciwko Seattle Sounders w pierwszej kolejce sezonu. Bogusz znów pojawił się we wyjściowym składzie.

Pierwsza bramka padła dopiero pod koniec pierwszej połowy. Po trafieniu Timothy'a Tillmana gospodarze schodzili do szatni z prowadzeniem. Za to w drugiej części musiało minąć zaledwie 10 minut, aby piłka znów zatrzepotała w siatce. Najpierw efektowną szarżą w środku pola popisał się Denis Bouanga, który po ominięciu kilku rywali podał do Mateusza Bogusza. Ten przyjął na skraju pola karnego, podbiegł kilka metrów, po czym przepięknym, podkręconym strzałem na długi słupek uderzył wprost w okienko bramki.

Trafienie było nieprawdopodobne. Jeśli dłużej przyjrzymy się powtórkom, można dostrzec, że piłka odbiła się od słupka, a następnie od poprzeczki. Zawodnicy Seattle Sounders w 73. minucie strzeli bramkę kontaktową, jednak ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla Los Angeles FC, a gol Polaka okazał się kluczowy. Być może formę Bogusza dostrzeże Michał Probierz, który niebawem wyśle powołania na marcowe baraże o mistrzostwa Europy.

"Ponawiam postulat sprzed miesięcy: Bogusz powinien zostać przynajmniej sprawdzony w reprezentacji Polski. Powoływaliśmy zawodników z dużo słabszych klubów MLS, Bogusz gra w 1 z najmocniejszych ekip w lidze" - pisze dziennikarz Kanału Sportowego Adam Kotleszka.