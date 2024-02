Polak wyjechał i robi furorę. Gol za golem [WIDEO]

Adrian Benedyczak jest zawodnikiem Parmy od 2021 roku. Bardzo szybko odnalazł się w zespole i regularnie pojawia się na murawie, zdobywając bramki. Szczególnie dobrze radzi sobie w tym sezonie. Wystąpił w 26 spotkaniach, zdobywając dziewięć goli i trzy asysty we wszystkich rozgrywkach. Trafiał m.in. w miniony weekend, kiedy to jego zespół wygrał 3:2 z Pisą. Na tym Polak nie zamierzał się zatrzymywać i w sobotę 24 lutego dołożył kolejne trafienie.

Adrian Benedyczak z kolejnym golem. Nie zmarnował okazji. Kapitalne otwarcie spotkania

Tego dnia Parma mierzyła się na wyjeździe z Como 1917. Zgodnie z oczekiwaniami Benedyczak pojawił się na boisku już od pierwszych minut i szybko dał o sobie znać. Już w 3. minucie podłączył się do akcji ofensywnej zespołu. Wówczas jego drużyna wyszła z kontratakiem, a jednym z bohaterów był Valentin Mihaila. Rumun zabawił się z dwoma obrońcami, a następnie podał miękko do Polaka, który stał już w polu karnym.

Nasz rodak znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i jej nie zmarnował. Uderzył prawą nogą ponad golkiperem, po czym piłka zatrzepotała w siatce. Było to drugie trafienie Benedyczaka w dwóch kolejnych meczach. Co więcej, jest on jednym z najlepszych strzelców w Serie B. Obecnie znajduje się na dziewiątej lokacie klasyfikacji z dorobkiem 9 goli. Dla Parmy w tym sezonie ligowym więcej goli strzelił tylko Dennis Man, który zaliczył o jedno trafienie więcej od Polaka.

Benedyczak bohaterem Parmy. Coraz bliżej awansu do Serie A

Tym samym Benedyczak dał jasny sygnał Michałowi Probierzowi, że jest zainteresowany debiutem w reprezentacji Polski. Jak dotąd nie miał jeszcze okazji zagrać w seniorskiej kadrze, choć powołanie już otrzymał. Kolejnymi bramkami 23-latek może też zwrócić na siebie uwagę zagranicznych klubów. Już zimą mówiło się, że zainteresowani nim są m.in. Sassuolo czy Atalanta Bergamo, a więc drużyny z Serie A.

Niewykluczone jednak, że w przyszłym sezonie i bez zmiany klubu nasz zawodnik zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech. Finalnie Parma jedynie zremisowała 1:1 z Como po golu Simone Verdiego z 24. minuty, ale mimo to pozostała na pierwszym miejscu w tabeli. Co więcej, ma aż siedem punktów przewagi nad drugą Venezią. Jest więc na jak najlepszej drodze do awansu do Serie A. Kolejny mecz rozegra już we wtorek 27 lutego, kiedy to zmierzy się z Consenzą Calcio.