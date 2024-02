TVP podała straszną wiadomość. Nie żyje Leszek Jarosz

Leszek Jarosz specjalizował się w historii piłki nożnej. Przez lata pracował jako dziennikarz, był dyrektorem polskiego oddziału telewizji BBC w Warszawie. Od 2006 roku był związany z TVP Sport. Przez lata kierował redakcjami newsowymi w Telewizji Polskiej zajmującymi się sportem. W ostatnich latach odpowiadał za programy publicystyczne.

Zmarł Leszek Jarosz. Wybitny dziennikarz i historyk

Kibice mogą znać go m.in. z jego wybitnej publikacji dotyczącej historii mistrzostw świata - "Historia Mundiali" to prawdziwa skarbnica wiedzy dotycząca finałów tej najważniejszej piłkarskiej imprezy. Dwukrotnie nagrodzono ją tytułem sportowej książki roku. Na co dzień kibice mogli czytać jego publikacje dotyczące historii sportu na jego profilu na Facebooku - "Historia Mundiali". Współpracował też z magazynem "Kopalnia. Sztuka Futbolu".

Jak informuje TVP Sport, Leszek Jarosz na tym dziele nie chciał kończyć. Planował m.in. wydanie publikacji dotyczącej finałów mistrzostw Europy oraz książki dotyczącej Ernesta Wilimowskiego - przedwojennego reprezentanta Polski o tragicznej historii.

Dziennikarz miał 56 lat. Jego śmierć była niespodziewana. Żegnają go kolejni bliscy współpracownicy.

- "Trudno uwierzyć w tą smutną wiadomość. Jeszcze wczoraj rozmawialiśmy z Leszkiem na temat najbliższych planów TVP Sport traci fantastycznego dziennikarza i wspaniałego człowieka. Łączymy się w bólu z rodziną i najbliższymi Leszka. Spoczywaj w pokoju" - napisał na Twitterze Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport.

Dziennikarza pożegnał też PZPN. - "Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i żalem przyjął informację, że w wieku 56 lat zmarł Leszek Jarosz. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Leszka Jarosza PZPN składa wyrazy współczucia" - czytamy na stronie federacji.