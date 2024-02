Co za reakcja Zbigniewa Bońka. Zobaczył, co zrobił reprezentant Polski

W połowie stycznia AS Romę przejął Daniele De Rossi. Włoch poprowadził drużynę już w siedmiu spotkaniach i na razie kibice mają powody do zadowolenia - Roma przegrała tylko z Interem, a poza tym wygrała cztery mecze Serie A i dwumecz z Feyenoordem w Lidze Europy.

AS Roma z awansem w Lidze Europy. Zalewski bohaterem. Boniek reaguje

Na razie Nicola Zalewski nie zyskał jeszcze pełni zaufania nowego szkoleniowca. Polak gra u De Rossiego regularnie, ale zazwyczaj były to krótkie epizody. Kolejną taką szansę otrzymał w rewanżowym meczu Ligi Europy z Feyenoordem. Zalewski w 91. minucie zastąpił El Shaarawy'ego. I po zakończeniu spotkania miał powody do zadowolenia. To właśnie Polak strzelił decydującego o awansie gola w serii jedenastek.

- Kiedy trener wysyła cię na boisko, musisz być konkretny. Ostatnio mi tego brakowało, ale trener i koledzy z drużyny dają mi pewność siebie. Najważniejsze, że wszystko poszło dobrze. Wiedziałem, że muszę wybrać róg i uderzyć z dużą siłą - mówił reprezentant Polski po meczu.

W sobotę po południu za to trafienie doczekał się pochwały od Zbigniewa Bońka. Były prezes PZPN w trakcie kariery piłkarskiej występował w Romie i regularnie śledzi losy tego klubu. Tajemnicą nie jest też jego udział w karierze reprezentacyjnej Zalewskiego. "Chłopak na to zasłużył. Brawo Nicola" - napisał Boniek w mediach społecznościowych.

Choć Nicola Zalewski nie gra ostatnio zbyt wiele, to i tak można się spodziewać, że będzie głównym kandydatem Michała Probierza do gry na lewej stronie boiska w najbliższych meczach kadry. 22-letni gracz Romy w narodowych barwach rozegrał już 14 spotkań. Po raz ostatni wystąpił w meczu towarzyskim z Łotwą - wygranym 2:0 Biało-Czerwoni zakończyli wtedy nieudany rok, ale Zalewski akurat z tego spotkania mógł być zadowolony - zanotował w nim dwie asysty.