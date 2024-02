Piątek pokazał, co potrafi! Co za gol polskiego napastnika! [WIDEO]

Po trudnym początku w Basaksehirze Krzysztof Piątek zaczął być coraz ważniejszą postacią tego zespołu. Ostatnio po raz trzeci z rzędu otrzymał nagrodę dla Piłkarza Miesiąca, a luty rozpoczął od dwóch goli przeciwko Istanbulsporowi. W sobotę dołożył kolejną bramkę.

Krzysztof Piątek z kolejnym golem dla Basaksehiru. Piękna główka

Spotkanie z Gaziantep Polak rozpoczął w wyjściowym składzie, ale swoją obecność na boisku mocniej zaznaczył po godzinie gry. Wtedy dośrodkował do niego Leo Dubois, a napastnik popisał się efektownym uderzeniem głową i otworzył wynik spotkania.

Dla Piątka to już 13. gol w bieżącym sezonie ligi tureckiej. W ten sposób awansował na czwarte miejsce w klasyfikacji strzelców, które dzieli z Reyem Manajem. Więcej mają Mame Thiam, Mauro Icardi (obaj po 14) oraz Edin Dzeko (18). Blisko czołówki są również Adam Buksa (12) oraz Sebastian Szymański (9).

Dobra forma napastnika z pewnością cieszy również selekcjonera Michała Probierza, który może powołać go na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Byłby to dla niego powrót do drużyny narodowej, po raz ostatni zagrał w niej podczas mistrzostw świata w Katarze.

Krzysztof Piątek bohaterem Basaksehiru. Cenna wygrana

Po zakończeniu spotkania 28-latek miał więcej powodów do zadowolenia. Z boiska zszedł w doliczonym czasie gry, a już bez niego Basaksehir jeszcze podwyższył prowadzenie. W 98. minucie trafił Mehdi Abeid i skończyło się wynikiem 2:0.

W ten sposób drużyna Krzysztofa Piątka powiększyła dorobek do 36 punktów i awansowała na szóste miejsce w tabeli ligi tureckiej. Na czele są Galatasaray (69 pkt) oraz Fenerbahce (67 pkt).