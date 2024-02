Wojciech Kowalewski w przeszłości był jednym z czołowych polskich bramkarzy. W reprezentacji naszego kraju zagrał 11 razy. Sporą część kariery spędził w Rosji i Ukrainie, będąc zawodnikiem Spartaka Moskwa czy Szachtara Donieck. Ostatnio pojawił się w programie "Dwa fotele" na kanale Meczyki, w którym poruszono również temat toczącej się już od dwóch lat wojny między tymi państwami.

Kowalewski wystąpił w rosyjskiej telewizji. Nagle przeżył szok. "To mnie zastanowiło"

Zaraz po inwazji Rosja została zawieszona w strukturach FIFA i UEFA. Z tego powodu nie doszedł do skutku mecz Polska - Rosja w ramach barażów do mistrzostw świata w Katarze. Okazuje się, że Kowalewskiego chciała wykorzystać wówczas rosyjska propaganda. - Ja byłem bardzo mocno "atakowany". Dużo telefonów dostawałem od dziennikarzy rosyjskich, zwłaszcza w tym początkowym okresie. Wtedy była poruszana jeszcze kwestia wykluczenia reprezentacji Rosji. Do tego momentu uczestniczyłem w programach, bardzo często były to łączenia na żywo - wyznał.

Były bramkarz nie chciał już jednak udzielać się w rosyjskich mediach i miał ku temu powody. Podczas komentowania meczu Legii ze Spartakiem Moskwa w Lidze Europy padł z ich strony ofiarą pewnego podstępu. - Byłem wtedy na wizji, widziałem studio, kończył się temat, na który się wypowiadałem i było przejście do następnego. Co mnie zaskoczyło, następnym tematem była sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. I ja nie znałem kontekstu, nie widziałem tych ekspertów, bo nagle studio się skończyło i to mnie zastanowiło - opowiedział.

W Rosji opublikowali wywiad z Kowalewskim, którego nie było. "Potwierdziły się moje obawy"

Jak przyznał, później rozmawiał już tylko z jedną osobą z Rosji, do której miał zaufanie. - Od tej osoby dowiedziałem się, że ukazał się wywiad ze mną w Rosji, którego w ogóle nie udzieliłem i potwierdziły się moje obawy, że moja wypowiedź może być użyta w różnych kontekstach. Dostałem link do tego wywiadu, ale był on już nieaktywny. Dostawałem też sygnały od ludzi z otoczenia klubu, którzy mnie znają i od razu wiedzieli, że to nie moja wypowiedź, ale oczywiście nie było możliwości autoryzacji czy wyciągnięcia konsekwencji - zaznaczył.

Na koniec Kowalewski zdradził, że w social mediach ostał mnóstwo negatywnych komentarzy ze strony rosyjskich kibiców, ale się tym nie przejmuje. Decyzję o odcięciu się od rosyjskich mediów i niewypowiadaniu się o konflikcie uznaje zaś za słuszną.