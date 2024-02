Darren Watkins Jr. znany szerzej jest jako iShowSpeed. To jeden z najpopularniejszych amerykańskich youtuberów, który sławę zyskał w czasie pandemii. Tworzone przez niego treści nawiązują do piłki nożnej, a także gier komputerowych takich jak FIFA czy EA Sports 24. Na Instagramie obserwuje go ponad 15 milionów użytkowników, zaś na YouTube ponad 23 miliony.

Brutalny faul na gwiazdorze. Kaka padł jak długi

Watkins dał się poznać także tym niezorientowanym w realiach youtube'owego contentu. We wrześniu 2022 roku brytyjska grupa Youtuberów Sideman zorganizowała mecz piłkarski, z którego dochody przeznaczono na cztery różne organizacje charytatywne. Dzięki transmisji udało się zebrać ponad milion funtów. Show skradł IShowSpeed. Najpierw celebrował faul na jednym z organizatorów, a następnie... ukradł żółtą kartkę byłemu czołowemu sędziemu Premier League Markowi Clattenburgowi.

Wielka pasja do piłki nożnej i zainteresowanie tą dyscypliną, jakie niewątpliwie przejawia nie zawsze idzie jednak w parze ze stosownym zachowaniem. Podczas gali Złotej Piłki Watkins żartował z piłkarza Manchesteru City Josko Gvardiola, a Novak Djoković przekonywał YouTubera, że jest... piłkarzem AC Milan.

IShowSpeed po raz kolejny znalazł się na językach - niestety po raz kolejny w negatywnym kontekście. Tym razem wziął udział w charytatywnym meczu, którego areną był stadion Mistrzostw Świata 2022 - Ahmad Bin Ali. "Match for Hope" był starciem, podczas którego wystąpiło wiele legend piłki nożnej. Na murawie pojawili się Didier Drogba, Claude Makelele, Eden Hazard, David Villa, Roberto Carlos czy wreszcie Kaka.

Głównym wydarzeniem pierwszej połowy nie były jednak piękne bramki, lecz zachowanie Watkinsa względem ostatniej z wyżej wymienionych ikon piłkarskich. Legendarny piłkarz został przez niego brutalnie sfaulowany. Wykonał ostry wślizg od tyłu, zahaczając obuwiem o ścięgno Achillesa, co jest bardzo brutalnym przewinieniem w piłce i mógł spokojnie zakończyć się złamaniem nogi. Sędzia odgwizdał złamanie przepisów i ukarał iShowSpeeda żółtą kartką.

Przypomnijmy, że Kaka - swego czasu jedna z największych gwiazd piłki nożnej - mistrz świata, zwycięzca Ligi Mistrzów z Milanem i przez moment najdroższy zawodnik w historii futbolu - w swojej karierze zmagał się ze sporymi problemami zdrowotnymi. Między innymi one nie pozwoliły mu rozwinąć skrzydeł podczas gry w Realu Madryt.

- Influencer świętował to jak zdobycie gola, ale otrzymał żółtą kartkę za swoje działania. Na szczęście Kaka nie odniósł obrażeń i kontynuował grę pomimo szokującego faulu, któremu został poddany - komentował Josh Lawless, dziennikarz Sport Bible.

Kaka pokazał w tym spotkaniu, że mimo upływu lat i 44 lat na karku nadal potrafi pokazać odrobinę piłkarskiej magii. Brazylijczyk był ostatnim piłkarzem, który zdobył Złotą Piłkę przed trwającą w latach 2008-2017 supremacją duetu Cristiano Ronaldo - Lionell Messi. W 2007 roku wyprzedził wspomnianą dwójkę i został najlepszym piłkarzem na świecie.