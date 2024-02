Półfinalista mistrzostw świata z Kataru skazany. Sąd nie miał wątpliwości

Skandaliczne wydarzenie z udziałem IIliasa Chaira miało miejsce latem 2020 roku w niewielkiej miejscowości Bazeilles we Francji. Jak podaje "Daily Mail", wówczas ofensywny pomocnik Queens Park Rangers wraz ze swoim bratem Jabeurem i przyjaciółmi przy wejściu do autobusu, pokłócił się z kierowcą ciężarówki oraz innymi osobami. Wkrótce sytuacja się pogorszyła, bo rozpętała się awantura, w trakcie której Chair uderzył kamieniem w głowę Nielsa T. i ten stracił przytomność. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami został przewieziony do pobliskiego szpitala w Reims.

"Konsekwencje były dramatyczne dla Nielsa T., kierowcy ciężarówki. Doznał poważnego pęknięcia czaszki. Uszkodzenie miało 2 centymetry długości i w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala w Reims" - powiedział prokurator prowadzący sprawę podczas styczniowej rozprawy, cytowany przez "Daily Mail". Co więcej, poszkodowany przez długi czas nie mógł wrócić do obowiązków zawodowych. "Cios był dla niego niemalże śmiertelny, a poszkodowany do dziś odczuwa jego skutki" - czytamy.

IIlias Chair poniesie konsekwencje swojego czynu. Sąd wydał już wyrok

Niedawno zapadł wyrok w tej sprawie. Finalnie sąd uznał reprezentanta Maroko za winnego dokonania zarzucanego mu czynu. W piątek 23 lutego portal belganewsagency.eu przekazał więcej informacji na ten temat. Sąd w Antwerpii skazał piłkarza Queens Park Rangers na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. Oprócz tego wymiar sprawiedliwości zasądził odszkodowanie na rzecz ofiary w wysokości 13,4 tysięcy funtów. Wyrok jest nieprawomocny. Prawnicy Marokańczyka postanowili, że odwołają się od wyroku.

Ponadto wyrok usłyszał również brat Chaira - Jabeur, który został skazany na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 700 funtów.

Głos w tej sprawie zabrał też klub zawodnika Queens Park Rangers. "Klub pozostaje w stałym kontakcie z prawnikami IIliasa Chaira w sprawie postawionego mu zarzutu napaści. Postępowanie prawne nie zostało jeszcze zakończone. W oczekiwaniu na dalsze informacje klub nie będzie udzielał dalszych komentarzy" - czytamy w oświadczeniu.

IIlias Chair trafił do Queens Park Rangers w 2019 roku. Od tamtej pory łącznie rozegrał 223 mecze, w których strzelił 32 gole i zanotował 36 asyst. W tym sezonie jest jednym z kluczowych graczy 22. drużyny Championship. W przeszłości występował m.in. w angielskim Stevenage czy belgijskim JMG Lier. W barwach reprezentacji Maroko rozegrał 13 meczów, zdobywając jedną bramkę. Warto dodać, że był uczestnikiem ostatniego mundialu w Katarze, gdzie razem ze swoją drużyną zajął czwarte miejsce w turnieju.