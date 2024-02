Legia pracuje nad głośnym transferem. Oto jej cel

Legia Warszawa będzie grać do końca sezonu tylko w Ekstraklasie, ale i tak potrzebuje wzmocnień, jeśli chce walczyć o mistrzostwo Polski. "Wojskowi" wciąż nie zapełnili luki po odejściu Bartosza Slisza do Atlanty Unied. Według najnowszych doniesień stołeczni mają już upatrzonego kandydata w drużynie, w której gra jeden z reprezentantów Polski. Jednak pozyskanie go jeszcze zimą będzie bardzo trudnym zadaniem.

