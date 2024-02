Wielkie hity w Lidze Europy! Pojedynek Polaków. Oto pary 1/8 finału

Nie od dziś wiadomo, że najbardziej prestiżowymi europejskimi pucharami jest Liga Mistrzów, jednak nie należy zapominać, że niezwykle emocjonujące stały się także rozgrywki Ligi Europy. Świadczy o tym chociażby to, jakie drużyny występują na zapleczu LM. W obecnym sezonie w LE grają potęgi, takie jak FC Liverpool, AC Milan, Atalanta Bergamo czy lider Bundesligi Bayer Leverkusen.

Poznaliśmy uczestników 1/8 finału Ligi Europy. Roma awansowała rzutem na taśmę

W czwartek zakończyły się mecze 1/16 finału Ligi Europy, w których udział wzięli spadkowicze z Ligi Mistrzów oraz drużyny, które zajęły drugie miejsca w swoich grupach LE. Milan rozprawił się z francuskim Rennes 3:0, a AS Roma z Nicolą Zalewskim w składzie dopiero po rzutach karnych awansowała do kolejnego etapu, o który biła się z holenderskim Feyenoordem.

Wbrew pozorom mnóstwo emocji było w spotkaniu Toulouse FC z Benfiką (0:0). Francuski klub na własnym stadionie zmarnował kilka stuprocentowych sytuacji, dzięki którym mógł doprowadzić do remisu. Ostatecznie w 1/8 finału zameldowali się Portugalczycy, którzy tydzień temu wygrali u siebie 1:0.

W piątek o godz. 12:00 w szwajcarskiej Nyoni w siedzibie UEFA odbyło się losowanie par 1/8 finału. Rozstawione drużyny prezentowały się następująco: Atalanta, Bayer Leverkusen, Brighton, Liverpool, Rangers, Slavia Praga, Villarreal, West Ham. Do nierozstawionych należały: AC Milan, AS Roma, Benfica, Freiburg, Karabach Agdam, Olympique Marsylia, Sparta Praga, Sporting CP. Po godzinie kluby poznały rywali w 1/8 finału LE.

Tak wyglądają pary 1/8 finału Ligi Europy. Hitowe starcia

FC Liverpool - Sparta Praga

Villarreal - Olympique Marsylia

Brighton - AS Roma

Rangers FC - Benfica Lizbona

West Ham United - SC Freiburg

Atalanta Bergamo - Sporting Lizbona

Slavia Praga - AC Milan

Bayerem Leverkusen - Karabach Agdam

Z perspektywy polskich kibiców najbardziej emocjonująco zapowiada się starcie angielskiego Brighton z AS Romą. Będzie to pojedynek dwóch reprezentantów Polski - wspomnianego Nicoli Zalewskiego oraz Jakuba Modera, który powoli wraca do gry po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Ciekawie zapowiada się także spotkanie Atalanty ze Sportingiem. Oba kluby mierzyły się w fazie grupowej LE z Rakowem Częstochowa. Spotkanie Brighton - AS Roma odbędzie się w czwartek 7 marca. Tydzień później dojdzie do rewanżu.