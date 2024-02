Trzy lata i koniec. Absolutna legenda wznawia karierę!

390 - tyle spotkań w barwach Manchesteru City rozegrał Sergio Aguero, którego spokojnie można nazwać legendą Premier League. Argentyński napastnik strzelił w angielskiej lidze aż 184 bramki, co daje mu piąte miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników w historii tych rozgrywek. W lipcu 2021 roku Aguero trafił do Barcelony, bo chciał spełnić marzenie, by zagrać u boku przyjaciela Lionela Messiego. Jego plany pokrzyżowały dwa wydarzenia - transfer ośmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki do PSG oraz choroba sercowa, którą wykryto u byłego zawodnika City.

Media: Aguero powraca na boisko. Kardiolog potwierdza

Sergio Aguero spędził w Barcelonie zaledwie kilka miesięcy, a w połowie grudnia 2021 roku przez problemy zdrowotne zawiesił buty na kołku. Wydawało się, że 101-krotny reprezentant Argentyny już nigdy nie wybiegnie na boisko. Mimo to po szczegółowych badaniach i leczeniu Aguero na początku zeszłego roku wziął udział w towarzyskim meczu na stadionie Banco Pichincha, gdzie odbywała się oficjalna prezentacja ekwadorskiego zespołu Barcelona SC.

Okazuje się, że jednorazowy, gościnny występ na murawie nie będzie ostatnim w karierze legendy Manchesteru City. W ostatnich latach piłkarz uwielbia przeprowadzać transmisje na żywo na platformie Twitch, gdzie może integrować się z kibicami. Podczas jednej z nich kardiolog Argentyńczyka ujawnił sensacyjne wieści. Według niego bardzo prawdopodobne jest, że 35-latek wróci z piłkarskiej emerytury.

Co więcej, kilka tygodni temu argentyńskie "TNT Sports" przekazało, że Sergio Aguero ma występować w barwach urugwajskiego klubu Atletico Cuadril. Były napastnik Manchesteru City znalazł się wśród zgłoszonych zawodników amatorskiej drużyny, w której występuje m.in. były reprezentant Urugwaju Jorge Fucile.

"Staliśmy się globalni" - napisano w mediach społecznościowych półprofesjonalnego zespołu. Jak widać, 35-latka nadal ciągnie do powrotu na boisko, przez co nawet mimo choroby za wszelką cenę chce wrócić do gry.