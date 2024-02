Są ważne wieści ws. przyszłości Jakuba Modera

Jakub Moder najgorszy okres ma już za sobą. Jesienią wrócił do gry po kilkunastu miesiącach przerwy, która była spowodowana poważną kontuzją kolana. Dziś polski pomocnik walczy o to, by wrócić do podstawowego składu Brighton & Hove Albion. W samym klubie o nim nie zapominają, często pojawiają się wzmianki w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że przygoda Modera na południu Anglii wciąż może trwać.

