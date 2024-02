Tak przeszedł do historii na zawsze. Znany bramkarz kończy karierę [WIDEO]

Joe Hart w barwach Manchesteru City rozegrał 348 spotkań i to właśnie z tym klubem był związany większą część swojej kariery. Odszedł stamtąd dopiero w 2016 roku - gdy świeżo zatrudniony Pep Guardiola postanowił zmienić bramkarza. W kolejnych latach Hart nigdy nie wrócił już na podobny poziom - grał w Torino, West Hamie, Burnley, Tottenhamie i Celticu Glasgow - w tym ostatnim klubie występuje do dziś.

Joe Hart kończy karierę. Jego rajd z derbów Manchesteru przeszedł do historii

Anglik w Celticu napisał bardzo dobry epilog swojej kariery - ze szkockim klubem zdobył dwa mistrzostwa kraju, wygrał też puchar. I dzisiaj, na dwa miesiące przed swoimi 37. urodzinami zdecydował, że to już koniec. Obecnie trwający sezon będzie jego ostatnim. Bardzo duża szansa, że zakończy go na szczycie. W Celticu gra od deski do deski i wraz z kolegami walczy o mistrzostwo Szkocji - do pierwszych w tabeli Rangersów jego zespół traci dwa punkty.

"Myślę, że to jest naprawdę ważne, że z błogosławieństwem klubu - rozmawiałem z Brendanem Rodgersem (trenerem Celticu) i Stevie'm Woodsem (trenerem bramkarzy) - żebym powiedział to głośno. Ludzie w końcu będą mogli przestać się nad tym zastanawiać. Na pewno nie będzie mnie tu w przyszłym sezonie. Nie będę grał w piłkę w kolejnym sezonie" - powiedział w rozmowie z klubową telewizją.

W barwach Manchesteru City Joe Hart dał się poznać jako świetny bramkarz - byle kto nie rozgrywa 75 meczów w kadrze narodowej - był jedną z ikon tego klubu w latach, gdy lokalną potęgą był Manchester United. Jego interwencja z derbowego meczu z 30 listopada 2008 roku na zawsze zapisała się w historii Premier League.

Manchester City przegrywał 0:1 po bramce Wayne'a Rooney'a. Do ostatnich chwil gospodarze walczyli o wyrównanie. W pewnym momencie w okolice pola karnego Manchesteru United udał się nawet Joe Hart. Manchester City był o krok od wyrównania, ale podopiecznym Sir Alexa Fergusona udało się wybić piłkę z własnego pola karnego - a golkiper Manchesteru City znajdował się wtedy daleko od własnej bramki. Hart przebiegł kilkadziesiąt metrów na pełnej prędkości i w ostatniej chwili dał radę obronić strzał Rooney'a z niemal połowy boiska. Ta bohaterska interwencja ostatecznie na nic się nie zdała - Manchester City i tak przegrał 0:1 - całą sytuację można zobaczyć na poniższym nagraniu od 31. sekundy.

Już niedługo Hart o takich paradach będzie opowiadał jako były piłkarz. Na razie jednak Anglik wciąż gra. I już w niedzielę 25 lutego najpewniej będzie można zobaczyć go w bramce Celticu, który tego dnia zagra na wyjeździe z Motherwell - to 9. drużyna dwunastozespołowej ligi.