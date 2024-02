Tak teraz wygląda Cristiano Ronaldo Junior. "Jaki ojciec, taki syn"

Na początku stycznia ubiegłego roku Cristiano Ronaldo dołączył do Al-Nassr i stał się prekursorem transferów do Arabii Saudyjskiej. W ślad za pięciokrotnym zdobywcą Złotej Piłki poszli m.in. Sadio Mane, Roberto Firmino czy Karim Benzema. Al-Nassr zakończyło poprzedni sezon na drugim miejscu w lidze saudyjskiej, tuż za Al-Ittihad. Aktualnie także jest na pozycji wicelidera i traci siedem punktów do liderującego Al-Hilal.

Cristiano Ronaldo od lat utrzymuje się na wysokim poziomie sportowym. Nie od dziś wiadomo, że Portugalczyk jest tytanem pracy. 38-latek dba o formę nie tylko na boisku, ale i podczas indywidualnych zajęć. Już jako młody chłopak po kryjomu wymykał się na siłownię, aby trenować, nie zważając na zalecenia trenerów. Jego uparte dążenie do perfekcji sprawiło, że dziś Portugalczyk może pochwalić się jedną z najlepszych sylwetek wśród piłkarzy na całym świecie.

Ronaldo pokazał zdjęcie z synem z siłowni. "Jaki ojciec, taki syn"

W czwartek 22 lutego pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki na Instagramie opublikował serię zdjęć z siłowni. Tym razem Portugalczyk na trening wybrał się razem z synem - Cristiano Ronaldo Juniorem. "Dzisiaj z moim partnerem" - napisał na Instagramie. Do opisu dodał emotikon w kształcie czerwonego serca. Trzeba przyznać, że najstarszy syn Portugalczyka nie odstaje od niego pod względem zarysu sześciopaka. Wydaje się, że chłopiec często mu towarzyszy na siłowni.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Jaki ojciec, taki syn", "duży robot i mały robot", "maszyny", "wow", "uwielbiam was" - czytamy.

Cristiano Ronaldo Junior urodził się 17 czerwca 2010 roku i pierwsze piłkarskie kroki stawia w zespołach młodzieżowych klubów, w których gra jego ojciec. Od października zeszłego roku chłopiec jest piłkarzem drużyny U-13 Al-Nassr.

Od początku sezonu Cristiano Ronaldo łącznie rozegrał 27 meczów, w których strzelił 26 goli i zanotował 11 asyst.