Opublikowali kolejne nagranie Neymara. Wierzyć się nie chce [WIDEO]

Neymar od sierpnia 2023 roku jest piłkarzem Al-Hilal. Brazylijczyk trafił do saudyjskiej drużyny z Paris Saint-Germain za 90 milionów euro. Kontrakt 32-latka z tym klubem jest ważny do 30 czerwca 2025 roku. Początek jego przygody na Półwyspie Arabskim jest daleki od ideału. Najpierw napastnik miał problemy mięśniowe, a teraz zmaga się z zerwaniem więzadła krzyżowego. O ile pierwszy uraz, przez który opóźnił się jego debiut w Al-Hilal nie był poważny, o tyle przez drugi w tym sezonie już nie zagra. Wiele wskazuje na to, że nie wystąpi również podczas tegorocznego Copa America.

Neymar kontuzji doznał 18 października w trakcie meczu eliminacji mistrzostw świata przeciwko Urugwajowi. Brazylijczyk padł na boisko po interwencji rywala i już po jego pierwszej reakcji widać było, że stało się coś poważnego.

Piłkarz Al-Hilal boisko opuścił meleksem, a ze stadionu wychodził w specjalnej ortezie i o kulach. Dzień później potwierdziły się najgorsze obawy: zerwanie więzadła krzyżowego. W związku z tym klub zdecydował o wyrejestrowaniu Neymara z rozgrywek. Wszystko po to, by nie blokował miejsca kolejnemu zagranicznemu zawodnikowi.

Neymar włożył arabski strój i witał się z kolegami

Mimo problemów zdrowotnych dobry humor nie opuszcza Brazylijczyka. We wtorek 20 lutego media społecznościowe obiegł film z udziałem Neymara. Na opublikowanym wideo widać Brazylijczyka ubranego w nietypowy strój. 32-latek postanowił założyć na siebie czarną, arabską szatę ze złotymi elementami. Całość uzupełniało charakterystyczne okrycie głowy. I właśnie w takim ubraniu Neymar wszedł do szatni, w której serdecznie witał się ze swoimi kolegami z drużyny. Zawodnicy Al-Hilal oszaleli na widok zdobywcy Ligi Mistrzów. Najbardziej zaskoczony widokiem 32-latka wydawał się być były piłkarz Napoli - Kalidou Koulibaly.

Na ten moment film opublikowany przez profil "Euro Foot" na X wyświetliło ponad 124,3 tys. użytkowników. Nagranie polubiło ponad 2,4 tys. internautów. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Sheikh Zayed bin Sultan Al Neymar", "królewski majestat przybył", "Habibi", "jesteś wielki" - czytamy. Przypominamy, że 23 lutego w Arabii Saudyjskiej świętuje się dzień założenia pierwszego państwa saudyjskiego w 1727 roku przez Imama Mohammeda ibn Sauda.

W tym sezonie Neymar wystąpił w pięciu meczach, w których strzelił jedną bramkę i zanotował trzy asysty.